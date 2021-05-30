Бывший глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что самым худшим сценарием для Украины является не сколько завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», сколько отсутствие «компенсаторного механизма для Украины» в случае завершения строительства газопровода. Об этом Коболев рассказал в интервью «Новое время. Бизнес».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Завершение строительства Северного потока — 2 является не самым худшим развитием сценария. Будет хуже, если Северный поток — 2 построят, а никакого компенсаторного механизма для Украины не будет создано», — сказал он.

По мнению экс-главы «Нафтогаза Украины», Киев может избежать наихудшего варианта развития ситуации, при которой «Северный поток — 2» достроят «без встречной сделки по Украине».

«Есть механизмы, когда, например, россияне сейчас гарантируют дополнительные объемы и дополнительные контракты не на оставшийся срок контракта, а добавят еще пять лет. И эти гарантии будут чем-то обеспечены. Поэтому в случае их нарушения Украина не будет ходить по судам четыре-пять лет, а получит деньги сразу… Потому что потерять $3 млрд в год сейчас выглядит, к сожалению, реалистично. И это будет больно», — подытожил бывший глава «Нафтогаза Украины».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие новость указали на абсурдность заявления Андрея Коболева.

«Интересно, а сколько должна Украина, если учесть, все те предприятия, что построил Союз на территории тогда ещё УССР в свое время??? Труба — это ни о чём…» — написал Валерий П.

«Кукурузный початок каждому украинцу — вот такая компенсация», — отреагировал Alex V.

«А может ещё за пивком сбегать!!!» — шутит Irina S.

«Это, надо понимать, ему положена компенсация. Переживает…» — добавил Андрей Ф.

«А лучше пусть сам заплатит компенсацию Украине за свою беззаветную работу!!! Коболев получит компенсацию в тюрьме» — отметила Ella Z.

«Парню без премий миллионных совсем тоскливо живётся смотрю», — пишет Андрей Б.

Nord-stream2.com Трубы для Северного потока — 2

«Украине положена компенсация за Коболева и ему подобных горе-управленцев», — добавил Александр Александр.

«Его же уволили. Кто он вообще теперь такой?» — поинтересовался Slava A.

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"С чего это? Я одному соседу продавала свой товар, потом решила ещё одному продавать. И должна спрашивать разрешения у первого? Не смешите мои тапочки», — отреагировала Вера С.

«Чисто украинский подход», — отметил Александр Х.

«Казалось, лимит на идиотов и дураков у власти в Украине уже давно…[исчерпался] оказывается, что еще нет! Респект убогим!» — написал Александр Л.

«Конечно, положена. Это металлолом. Можете его сдавать», — добавил Марк Т.

«Какая компенсация? Россия свой газ как хочет и кому хочет продавать будет. При чем здесь Украина? Какой то придурочный этот Коболев», — отреагировала Наталья Ч.

«Выручка от сдачи труб на металлолом послужит неплохой компенсацией», — отметила Irina T.

«Осталась Украина, как бабка у разбитого корыта. За грехи надо отвечать», — пишет Лариса К.

Sajmon~commonswiki Вид на Киев

«Ждём, когда Штаты выставят счёт за СП-2, они тоже пострадают», — не без иронии отметил Александр Ш.

«Зачем патриотам «агрессорский» транзит?» — спросил Игорь П.

«Что-то странно себя ведет Украина по отношению к «оккупанту». Самолеты отменила, а от газовой соски отказаться не может. Присосалась так, что и отлипнуть невозможно», — иронизирует Serge V.

«Держи шаровары шире», — подытожила Ирина К.

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Напомним, чистый убыток компании «Нафтогаз Украины» за 2020 год (когда ее главой был Андрей Коболев) составил 19 млрд гривен.