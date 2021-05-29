Президент США Джо Байден перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Об этом сообщает украинский канал «Первый независимый».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Встрече Путина и Байдена будут предшествовать контакты нашего президента с американским», — отметил украинский дипломат.

Енин добавил, что сейчас внешнеполитическое ведомство Украины тщательно готовит повестку дня для беседы лидеров Украины и США, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Заявление представителя внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели телеграм-каналов VESTI, «Бородатая Бабушка», Klymenko Time и «Украина Сейчас». Также новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие отметили, что если такой звонок и состоится, то он будет формальным и ничего не значащим.

«Вопрос Украины, скорее всего, уже решён, а клоуну Зеленскому просто нужно показать, что его авторитет что-то значит. На второй срок же хочется. Вывод: если тебе суждено играть… [причинным местом] на фортепиано, то только идиот может подумать, что ты можешь быть президентом», — отметил Илья И.

«С Зеленским если и будут говорить, то только после встречи Путина и Байдена, и то не факт», — отметила Olya. Odessa.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Фух, всё-таки снизошел и намерен… Теперь мы спасены!» — иронизирует Антон Т.

«Куда он лезет?! Взрослые дяденьки без него разберутся», — с иронией отметил Константин П.

«Кто-то должен честно сказать Байдену о его дипломатических поражениях. Тем более раз уже начал», — шутит 52 902.

«На самом деле, достало. Первое, Зе трындит о встрече. Второе и главное, за Украину ничего нельзя пообещать, только за себя», — пишет Пётр К.

«В свое время так же Порох рассказывал, что «подготовил Трампа» к встрече с Путиным. В итоге Трамп об Украине даже не вспомнил», — напомнил Константин П.

«Давно пора поставить на место этого Бидоныча (Байдена. — М. Р.). Я бы ещё ему под дом активистов «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с битами прислал, чтоб быстрее соображал», — иронизирует Дмитрий Н.

Alex long Агитационная палатка Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Кардинал и галантерейщик — это сила», — шутит Comandante.

«Больше чем уверен, Байден сдаст Зе, как стеклотару. Какие они ему партнеры, они его хозяева», — отметил Figaro.

«Попросит передать привет Путину. Целую в щёчку, обнимаю», — иронизирует Дмитрий Дима.

«Даже если и состоится телефонный разговор, он ничего не будет значить», — добавил Серж Ч.

«Как будто словеса могут поднять низко упавший рейтинг?» — спросил Владимир С.

«А Байден в курсе, что Зеля с ним хочет переговорить?» — поинтересовался Малюта.

«Бидону перед встречей с Путиным не помешает совет от умудренного опытом политика. Зеленский как раз такой гуру и есть», — шутит Neragul.

Whitehouse.gov Джо Байден.

«Пусть под посольство идут требовать разговора», — иронизирует Vinni.

«А Путин с Лукашенко перетрет», — добавил не без иронии Oliver.

«Будет разрешение просить на встречу с Путиным?» — спросил Олег Петрович.

«Всё как обычно: царьки, ой, президенты, играют свою игру, а людям потом мучайся», — написал Влад.

«Ага, еще бы написали: посоветуется с Украиной», — шутит Андрей.

«Неужели инструкции у Зе попросит?!!» — интересуется Константин К.

«Нужно просто случайно там [в Женеве] оказаться, номерок пора бронировать», — иронизирует D Alex I.

«После их встречи нам через посольство США все передадут», — добавил Майский Барин.

«Чтобы Зеля приехал в Женеву кофе подавал», — шутит Oleksandr P.

«Логичен будет формальный звонок, чтоб лишнюю зраду не разгонять, впрочем, совершенно пустой и несодержательный», — подытожил Станислав М.

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Напомним, в пресс-службе Кремля сообщили, что «президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом».