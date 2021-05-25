Москва, , 17:12 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в середине июня в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что переговоры лидеров двух стран состоятся в июне в Швейцарии, однако в Белом доме отказались комментировать эту информацию «до окончательного согласования всех деталей».

Читайте развитие сюжета: В Кремле назвали темы предстоящих переговоры Путина и Байдена