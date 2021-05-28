Получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире. Такое мнение 28 мая высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода», — заявила она в ответ на просьбу прокомментировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — также добавила Грэнхолм.

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Заявление американского министра в социальной сети Facebook прокомментировали читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие обрушились с критикой на министра энергетики США, усмотрев также в словах американского политика повод для иронии.

«Но он становится самым чистым и мгновенно наполняется молекулами свободы, как только его приобретают американские компании для перепродажи», — написал Владимир Ш.

«Это рассказывает глава ведомства, которое поощряет закачку миллионов тонн вреднейших химикатов в почву, чтобы добывать сланцевую нефть и газ», — отметил Игорь Р.

«Точно! «Долой расейський грязный газ — и да здравствует чистый, как слеза демократа, штатовский 25-гривневый! Слава демократии! Даёшь чистый газ!» — иронизирует Виктор Г.

«Сразу видно, человек в теме, виден уровень знаний», — иронизирует D Alex I.

(сс) TechCrunch Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм

«Что не помешало при экстремальных снижениях температуры в Америке закупить этот мерзкий, несвободный, вонючий, но такой теплый газ», — пишет Сергей Н.

«И очищается от скверны на украинской ГТС?» — не без иронии спросил Вадим Д.

«Грязнее доллара ничего нет», — добавил Николай П.

«И только США при прилете пришельцев спасут весь мир…» — шутит Eugeny M.

«А чего тогда США так *опу рвут для того, чтобы захватить Российские ресурсы?» — задается вопросом Вячеслав Л.

«А она что, исследования проводила? И вообще, забыла добавить, что американский газ — самый демократический и свободолюбивый», — написал Сергей С.

«Для этого реверс придумали, чтобы очищать и насыщать свободой», — иронизирует Артур М.

«КАнЭшно, польские хабы уже с американским сжиженным, нужно Европе толкать своё», — добавил Олег С.

«Говорящая голова отрабатывает пенсию», — шутит Lobsang R.

Nord Stream 2. Thomas Eugster Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2»

«А то, что крупные америко-британские нефтяные компании периодически устраивают экологическую катастрофу в океанах, её не смущает?» — спросил Максуд Х.

«Самое грязное в мире — это возня американов вокруг российского газа. Грязная возня», — отметил Николай Л.

«Когда они уже успокоятся?» — интересуется Елена Е.

«Он еще и нетолерантный», — иронизирует Галина Р.

«Как сказал Пушков: «не хватает молекул свободы!» — подытожил Станислав В.

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