Москва, , 09:42 — REGNUM Заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным в мире», прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он написал об этом 28 мая в своем Телеграм-канале.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы», — пошутил Пушков.

Также он отметил, что без такого заявления в оценках Грэнхолм, по мнению российского сенатора, «чего-то не хватает».

«Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям высказала мнение, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире.