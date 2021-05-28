Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может принимать решения в вопросах изменений в формате работы контактной группы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук

«Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать», — подчеркнул Лавров.

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Заявление главы МИД России 27 мая в эфире канала «НАШ» прокомментировала украинский политолог Елена Дьяченко.

«Если перевести с дипломатического языка то, что сформулировал глава российской дипломатии, то по большому счету он сказал, что место переговоров — это часть Минских соглашений, ратифицированная резолюцией Совбеза ООН, — сказала эксперт, продолжив. — То есть по большому счету он сказал, что Российская Федерация будет считать, что Украина вышла из Минских соглашений добровольно и первой сделала это… Второй момент, к сожалению, конструкция Леонида Кравчука далека от логики, потому что получается, что наша позиция по Минску вот так резко изменилась потому, что после последних президентских выборов вдруг у Александра Лукашенко резко изменился стиль управления государством…» — сказала Дьяченко.

President.gov.ua Владимир Зеленский встретился с Александром Лукашенко в рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире

По словам политолога, в логике Киева, которую она назвала «абсурдной», Украине стоит выйти из Беловежских соглашений о развале СССР.

«До этого он (Лукашенко. — М. Р.), собственно, не был «диктатором» или «авторитарным» лидером. Я уже не говорю о том, что Украина взяла на себя роль морального авторитета со всеми этими проблемами и багажом нерешенных ситуаций, которые у нас есть. Для того чтобы быть критерием демократичности… В этой логике тогда нам нужно выйти из Беловежских соглашений о развале Советского Союза, потому что теперь Лукашенко вдруг резко стал в наших глазах диктатором. Это абсурдная логика… Зачем мы себе сейчас создали проблему согласования нового места проведения этих переговоров, для чего?» — задалась вопросом эксперт.

Комментарий украинского политолога обсудили зрители канала «НАШ» под видеозаписью фрагмента эфира на YouTube-канале. Некоторые из комментирующих отметили, что Украина не выполняет Минские соглашения, задаваясь вопросом, не вышла ли она из них таким образом.

«В Беловежских соглашениях Лукашенко не было. Некомпетентность — это минус…» — написал Дмитрий.

«Так давай прикинем: Львов — Польше, Закарпатье — Венгрии, Чернигов — Беларуси, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Донбасс — России… Ничего не забыл?» — спросил Роман М.

«А разве Украина по факту не вышла из Минских соглашений? Семь лет невыполнения подписанного документа, как это назвать?» — спросил ЗМЕЕЛОВ.

«Беларусь, как чистый айсберг из мультфильма, где пингвинчик держал его в чистоте, пока его не посетили туристы. Вот так рвутся и к Белоруссии враги с Запада», — отметил Юрий Ю.

«Наконец прозвучала здравая идея, выйти из Беловежских соглашений», — добавил Николай К.

«Для чего создали проблему? А разве у них не цель тянуть время и воспроизводить имитацию бурной деятельности? Выполнять-то соглашения они не собираются», — подчеркнул Kortik A.

«Кравчука поставили, чтобы развалить Минские соглашения. Он другого не умеет», — добавил Вар Да.

Kremlin.ru Минские соглашения по Донбассу

«Если не Минск, то в любом другом городе европейских стран, представителям ДНР и ЛНР будут оформлять визы, тем самым признавая… ДНР и ЛНР. Власти Украины на самом деле просто умственно отсталые», — подытожил Lot.

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Напомним, 26 мая глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе.