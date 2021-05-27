Киев, , 10:21 — REGNUM Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 26 мая в эфире телеканала «Украина 24».

Политик отметил, что авиасообщение между Украиной и Белоруссией закрыто, и представители Украины не смогут попасть в Минск.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует «самопровозглашённый» президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», — сказал он.

Кравчук сообщил, что намерен предложить всем участникам переговоров, в первую очередь ОБСЕ, изменить место встречи.

Напомним, ранее Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией в связи с задержанием в Минске оппозиционера Романа Протасевича. В Верховной раде призвали организовать возврат граждан Украины, застрявших в соседней стране.

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