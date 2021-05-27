Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Нижнем Новгороде на улице Июльских дней в настоящее время не горит. Фотографию памятного мемориала опубликовал в социальных сетях журналист Андрей Репин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечный огонь

«Огонь погашен, праздничная гирлянда сохнет и гниет, но выбросить ее местная администрация почему-то стесняется», — пишет он.

Отметим, с момента празднования Дня Победы прошло почти 20 дней, хвойная гирлянда, перевязанная георгиевской лентой, пожухла и пожелтела, но продолжает лежать на ограждении памятника, видимо, напоминая о почестях, которые раз в году воздаются малочисленным ветеранам Великой Отечественной войны и их павшим на полях сражений товарищам.

Также видно, что на мемориал взобралось существо явно женского пола, которое бежит за мячом.

Да, всем известно, что в 2018 году Госдумой был принят закон № 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Документом устанавливаются понятия «Вечный огонь» и «Огонь памяти». Вечный огонь горит всегда, а памятный огонь — периодически, в памятные даты. Печально, что закон не прописывает, что делать с такими мемориалами, когда огонь не зажжен. Можно ли там играть в футбол, вытаптывая траву кроссовками, нужно ли убирать увядшие букеты и гирлянды. В законе говорится, что учет памятников с огнем ведется Министерством обороны РФ, они же регламентируют даты, когда зажигаются Огни памяти, а местные власти, получается, вроде как не при чем.

Автор публикации, правда, отметил, что футболистке было сделано замечание, и она сразу же покинула место памяти.

Читайте также: Нижегородский губернатор-технократ лично зажёг Вечный огонь

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее, когда весь Нижний Новгород сидел на самоизоляции, парад Победы заменили маршем Победы без зрителей, губернатор Глеб Никитин счел возможным лично зажечь новый Вечный огонь на площадке у мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34» на площади Славы в Сормовском районе. Тогда вроде бы патриотичный жест главы области вызвал неоднозначную реакцию жителей, которые посчитали, что в регионе достаточно настоящих героев. Некоторые пользователи такие помпезные мероприятия с участием губернатора оценили как плохой пиар для руководителя, который даже не служил в армии. Кто-то вспомнил, что Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве зажег тогдашний генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев, который, к слову, воевал в Великую Отечественную, а для нижегородского главы посчитал неуместным такое деяние.

Напомним, в этом году Кремль и Вечный огонь в День Победы были закрыты для посещения, но Никитину все-таки удалось почтить память павших на главном мемориале города, «воспользовавшись своим положением», как он написал на своей странице в Instagram.

Комплекс с Вечным огнем в Кремле вошел в многомиллиардную программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода — ремонт площади у мемориала «Горьковчане в Великой Отечественной войне» обойдется в 150 млн рублей. А стоит ли тратить эти миллионы, если существующие памятники пребывают явно в бесхозном состоянии и после торжеств уже никому не нужны?