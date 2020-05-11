Нижний Новгород, , 23:05 — REGNUM По социальным сетям разошлась фотография нижегородского губернатора Глеба Никитина на одном из главных событий Дня Победы в Нижнем Новгороде, которое активно обсуждают пользователи.

На фото губернатор в странной позе, вероятно, тянется факелом к Вечному огню. Имитирующие «героя» или «олимпийца» действия главы региона пользователи посчитали неуместными, а такие помпезные мероприятия с участием губернатора оценили как плохой пиар для руководителя, который даже не служил в армии.

Пресс-служба главы области поясняет, что таким образом Никитин зажег Вечный огонь на новой площадке у мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34» на площади Славы в Сормовском районе города. Частица пламени для зажжения была взята из Вечного огня в Нижегородском кремле.

Губернатор подчеркнул, что хотелось бы эту церемонию провести при большем количестве сормовичей, нижегородцев, но такой великий день нельзя перенести.

ИА REGNUM напоминает, первый Вечный огонь ещё в СССР был зажжён в октябре 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде (Сейчас Санкт-Петербург) сталеваром Митрофаном Жуковским от мартена №1 «Кировского завода» (ранее — «Путиловский завод», «Красный Путиловец»). Именно от этого пламени были зажжены Вечные огни на большинстве мемориалов и в городах-героях, и в городах воинской славы.

Частицей этого пламени был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, который зажег тогдашний генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев, который, к слову, воевал в Великую Отечественную. Пламя из Ленинграда доставили на бронетранспортёре в Москву, где на Манежной площади его принял Герой Советского союза, военный лётчик-истребитель Алексей Маресьев. Он и передал его Брежневу.

После реконструкции Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата зажег президент России Дмитрий Медведев в 2010 году.