Весна 2021 года принесла в российские города новое веяние — начало массового распространения электросамокатов и сервисов по их прокату. В России первые подобные сервисы появились в 2018 году, пионером здесь, конечно же, была Москва. В последующие годы удешевление производства литий-ионных батарей и рост объемов их производства, а также массовое производство относительно надежных компактных электродвигателей позволили снизить цены на электросамокаты — сейчас вполне приличные модели стоят от 15 до 20 тысяч рублей. За последний год сервисы проката электросамокатов появились уже во многих крупных российских городах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Киевском вокзале. Весенняя Москва

Электросамокат хорош всем — он компактен, его можно носить с собой, в том числе и в метрополитене и лифте, им легко управлять — каких-то специальных навыков не требуется, он прост в обращении — нужно лишь вовремя заряжать батареи и изредка смазывать подшипники, ну и, наконец, для передвижения на нем не нужно прикладывать физическую силу — электросамокат способен поднять своего владельца даже в гору. При этом современные бюджетные модели могут развивать скорость до 30 километров в час (более дорогие модели могут и 50 километров в час) и имеют запас хода на 20 километров без подзарядки.

Все это делает электросамокат довольно удобным средством передвижения в условиях города. Причем именно средством передвижения, а не просто развлекательной игрушкой. К этому делу быстро подключился бизнес — сервисы по прокату электросамокатов пошли в массы. В случае с прокатом пользователю не нужно думать ни о техническом состоянии электросамоката, ни о том, где его хранить, подзаряжать — просто заплатил небольшую сумму и воспользовался им только тогда, когда это необходимо.

Многие эксперты и урбанисты заговорили о том, что массовое распространение электросамокатов может частично решить транспортные проблемы крупных городов — электросамокат не занимает столько места, сколько автомобиль, от него нет вредных выбросов в атмосферу, да и скорость передвижения на нем подчас выше, чем на автомобиле и наземном общественном транспорте по городу.

Но все оказалось не так радужно — все более растущему числу электросамоктов просто нет места в российских городах. Транспортная городская инфраструктура исторически сложилась таким образом, что есть зоны для автомобилей и зоны для пешеходов, и ни в одну из этих зон электросамокат полноценно не вписывается.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Курском вокзале. Весенняя Москва

По понятным причинам электросамокатчики сперва начали активно передвигаться по пешеходным дорожкам и тротуарам. И сразу же стали фиксировать случаи травматизма — электросамокатчики сбивают пешеходов.

В одном только Санкт-Петербурге за последние десять дней произошло несколько инцидентов с электросамокатами.

Так, 18 мая солист балетной труппы Мариинского театра, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Давид Залеевполучил тяжелейшую травму в результате падения с электросамоката — артист в больнице в состоянии комы.

24 мая в центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка и причинил ему травмы.

25 мая полиция Петербурга задержали 32-летнего горожанина, который на арендованном электросамокате сбил на тротуаре женщину, гулявшую с ребенком, и с места происшествия скрылся.

26 мая следователи СКР возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении руководства компании, предоставляющей в аренду электросамокаты. Дело завели после того, как как двое молодых людей на взятом в аренду самокате в самом центре Санкт-Петербурга сбили пешехода, а затем избили его.

Подобные случаи фиксируются во всех крупных городах страны. Есть случаи, когда автомобили сбивали электросамокаты на проезжей части. Кроме того, обозначилась проблема стихийных парковок шеринговых самокатов, например у станций метрополитена. Брошенные шеринговые электросамокаты мешают проходу пешеходов и работе коммунальщиков.

Поскольку таких инцидентов становится все больше, власти не могут не реагировать. Можно констатировать, что началась общественная дискуссия по вопросу регулирования использования электросамокатов в условиях города.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины на самокатах

К примеру, в Новосибирске был проведен социологический опрос на тему «Самокаты в городе — удобны или опасны?». Он проходил на муниципальном портале города. 55,9% опрошенных опасаются ходить по тротуарам, так как их могут сбить; 50,6% сетуют, что езда на самокатах не регулируется законами; 40,9% опасаются выезда самокатов на проезжую часть.

В Ярославле депутаты городской думы обратили внимание на проблемы с безопасностью самокатов в центре города. По информации мэрии, шерингом самокатов в городе занимаются два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. Никаких договоров с городскими властями у них нет. В мэрии отмечают, что регулирования деятельности электросамокатов в России нет. Практики упорядочивания движения электросамокатов в других регионах также на данный момент нет. По словам заместителя мэра Ярославля, было проведено уже три совещания по этому вопросу с представителями ГИБДД и владельцев самокатов. Как владельцы самокатов обяжут пользователей соблюдать ПДД, заммэра не уточнил. Видимо — никак, потому что никакого личного контакта система шеринга самокатов не предусматривает. Между тем в мэрии намерены продолжить «проведение совещаний для выработки общего подхода по размещению электросамокатов в городе Ярославле».

В других регионах в условиях отсутствия законодательной базы регулирования использования самокатов от размышлений перешли к действиям.

Так, в тесной и переполненной туристами Ялте в рамках борьбы с незаконным бизнесом по прокату электротранспорта изъято более 350 самокатов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На бесконтрольное движение электросамокатов в пешеходных зонах неоднократно жаловались люди. К тому же припаркованные в разных местах электросамокаты препятствовали свободному проходу граждан. Сотрудники департамента провели мониторинг и зафиксировали самовольное занятие территории общего пользования», — заявил начальник департамента муниципального контроля Вадим Ковалёв.

В Анапе городские власти были вынуждены ограничить въезд на городскую набережную велосипедов и электросамокатов после многочисленных жалоб со стороны жителей и отдыхающих.

В Екатеринбурге одна из сетей проката электросамокатов — Whoosh — решила ограничить скорость движения своих устройств в ряде мест города. Речь идет о том, что на некоторых участках электросамокат не сможет разогнаться быстрее 15 километров в час.

Общественная дискуссия по вопросу использования электросамокатов явно далека от завершения. Например, в Алтайском крае далеко не все считают, что использование электросамокатов нужно жестко регулировать, ведь тогда теряется сам смысл этого дешевого и удобного средства передвижения.

В том же Ярославле местный бизнесмен высказался в защиту электросамокатов, хотя и отметил, что общая культура взаимного уважения в России довольно низкая, а законодательство просто не успевает за техническим прогрессом.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске со шпицом на самокате

Городской совет Новосибирска и мэрия города вплотную занялись проблемой электросамокатов. На 8-й сессии горсовета был рассмотрен вопрос о создании условий для безопасного использования электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Как выразился первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, «эту вакханалию необходимо прекращать». Из горсовета Новосибирска было направлено обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой в наиболее короткие сроки рассмотреть возможность утверждения изменений в правила дорожного движения в части определения статуса участников дорожного движения, использующих электросамокаты, моноколёса, гироскутеры. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что власти ведут переговоры с прокатчиками электросамокатов и, по всей видимости, пойдут по пути ограничений — использовать электросамокаты разрешат далеко не на всех улицах города.

Власти Санкт-Петербурга хотят сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту. Таким образом предполагается исключить использование мобильных средств передвижения несовершеннолетними.

В Башкирии проблему электросамокатов будут обсуждать на уровне Законодательного собрания республики. Власти констатируют, что в Уфе число гироскутеров, электросамокатов и велосипедов достигло критической массы, поэтому необходимо, где есть возможность, отделять эти потоки от пешеходов.

В Воронеже власти города вступили в диалог с прокатчиками электросамокатов и надеются, что удастся упорядочить их работу в интересах города и горожан.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что самокатчики должны передвигаться в пешеходной зоне со скоростью потока. По его словам, это распространенная международная практика. Также Ликсутов отметил, что московский департамент транспорта направил в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катающиеся на самокатах на ВДНХ. Весенняя Москва

В Казани власти решили ускорить процесс и уже разрабатывают правила использования самокатов. Возможно, это будут первые подобные правила в России.

В целом эксперты отмечают, что в законодательстве применительно к электросамокатам, конечно, есть пробелы и их надо устранять. В Правилах дорожного движения упоминание персонального электротранспорта отсутствует, в связи с чем возникает вопрос — считать ли электросамокат обычным самокатом (тогда его владелец должен передвигаться только по тротуарам) или же приравнять его к мопеду (тогда владельцы обязаны иметь права категории М, надевать шлем и соблюдать все правила для владельцев мопедов)?

Если рассуждать формально, то электросамокат, мощность электродвигателя которого более 250 ватт (а это практически все электросамокаты на рынке), по ПДД вполне можно приравнять к мопедам.

Согласно ПДД у мопеда следующее определение:

«Мопед — двух — или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические характеристики».

Получается, что владельцы самокатов мощностью 250 ватт и меньше должны подчиняться правилам для пешеходов и передвигаться исключительно по пешеходным зонам, а владельцы более мощных электросамокатов должны иметь соответствующие права и экипировку и при этом передвигаться по проезжей части. Но уже сейчас понятно, что передвигаться на электросамокате по дорогам общего пользования, даже в некоторой защитной экипировке — это небезопасно. Кроме того контролировать, на каком именно электросамокате передвигается гражданин, практически невозможно.

В итоге даже в Министерстве внутренних дел России нет единой позиции по вопросу, приравнивать ли электросамокат к мопеду или нет — в разное время ведомство давало диаметрально противоположные ответы на соответствующий запрос.

К сожалению, в прошедшие десятилетия культура использования велосипедов в качестве средства передвижения по российским городам не получила широкого распространения. Соответственно в крупных городах так и не появилась разветвленная сеть велодорожек, которые бы сейчас очень пригодились для электросамокатчиков.