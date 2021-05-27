Казань, , 17:02 — REGNUM В столице Татарии планируют разработать первыми в России правила пользования самокатами. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

С начала летнего сезона жители столицы республики воспользовались прокатом электросамокатов почти 500 тыс. раз. Уникальных пользователей, зарегистрированных в сервисах, насчитывается 120 тыс. человек, отметил он.

Есть горожане, которые активно пользуется этим сервисом, но есть и те, кому он доставляет неудобства. В настоящее время городские власти уже приняли некоторые решения. Совместно с Госавтоинспекцией и правоохранительными органами разрабатываются правила, которые должны исключить негативные последствия. «На федеральном уровне регулирующих правил нет, поэтому мы их сейчас устанавливаем на уровне республики и ее столицы», — уточнил спикер.

Так, с начала летнего сезона в городе были введены зоны ограничения скорости, которые отмечены в приложении сервисов проката. При езде на электросамокатах по территории парков, скверов и некоторым тротуарам скорость автоматически будет снижаться и составит на разных участках до 20, 15 и 10 км/час. Эти же ограничения действуют на пешеходных переходах. Передвигаться по ним, не спешиваясь, самокатчики не смогут. Количество таких пешеходных переходов планируется ежедневно увеличивать, заверил Шакиров.

Еще одной проблемой стали разбросанные по городу самокаты, которые создают помехи всем участникам движения. Для решения этого вопроса компании-прокатчики увеличат штат сотрудников. Им предстоит в круглосуточном режиме обходить станции и расставлять правильно самокаты.

В ближайшее время появится еще одно нововведение. Пользователей самокатов станут определять по весу, тем самым не допустив к управлению детей. При нарушении предусмотрены штрафы. Шакиров заверил, что ни один правонарушитель не уйдет от ответственности. Человека можно найти по данным, собираемым сервисом проката. Только за майские праздники наказали более 200 человек. Работа по этому направлению усилится. «Мы нацелены сделать так, чтобы люди, которым самокаты нужны, продолжили ими пользоваться, но при этом не создавали проблем другим горожанам», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, в городе Набережные Челны 17 мая около 21:30 (мск) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самоката и легкового автомобиля.

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