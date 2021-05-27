Недавно один албанский интернет-портал объявил о том, что в его распоряжении оказался новый документ, который якобы предусматривает особый статус для севера Косово и Сербской православной церкви в рамках независимого государства, которое будет признано Сербией. Портал заявляет, что это германско-французская инициатива, поддержанная представителями ЕС, хотя документ больше похож на четко продуманный ответ албанцев на российско-германский «нон-пейпер документ», опубликованный на прошлой неделе, в котором впервые было предложено то, что могло бы соответствовать интересам Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Сербии Александр Вучич

Александр Вучич тут же побежал рассказывать СМИ об албанском предложении. Он делал то же самое, когда выходили предыдущие «нон-пейперы»: словенский, французский, и т. д. Умолчал он только об одном таком документе: о том, который появился в немецком журнале Zuerst неделю назад и который, как предполагается, был создан в российско-германском соавторстве.

Молчание Вучича по поводу этого предложения очень показательно.

Напомню, еженедельник Zuerst опубликовал документ из 16 пунктов, в котором упоминаются решения из Резолюции 1244, Конституции Сербии, а также план Мартти Ахтисаари. Авторы этого документа предложили оставить Косово и Метохию в составе Сербии в течение 99 лет в особом статусе, в рамках которого провинция имела бы собственное правительство и губернатора, свои собственные символы, спортивное представительство, свободу участия в экономической, культурной и образовательной интеграции с другими странами. Обе территории присоединятся к рыночному и таможенному союзу, и 999 сербских полицейских и солдат вернутся в Косово и Метохию в соответствии с Резолюцией 1244.

Лично я считаю, что это предложение несовершенно и неконституционно, но я не могу отрицать, что оно несёт в себе гораздо больше, чем то, что ранее предлагалось Сербии. Документ явно был составлен с намерением уважать определенные принципы международного права, которые в прошлом часто нарушались в ущерб нашей стране.

Движение «Освобождение» и я лично несколько раз призывали Александра Вучича изложить свою позицию по этому документу. Вучич действительно ответил после недавнего визита в Прагу: вместо ответа в прямом эфире он наговорил чушь про памятник Стефану Неманье, скрыв свою внешнеполитическую трусость за спиной этого великого деятеля сербской истории.

Мы были правы, когда сказали, что Вучичу не позволят положительно отзываться о российско-германском «нон-пейпер-документе», потому что его наставникам из Вашингтона этот документ совершенно не нравится, так как он идет вразрез с их интересами на Балканах.

Александр Вучич в Белом доме. Вашингтон

Не исключено, что новый неофициальный документ, опубликованный албанскими СМИ, был создан в соавторстве структурами Вучича и сепаратисткой Приштины, и что это, собственно, и есть ответ президента Сербии. Общеизвестно, что неофициальное сотрудничество и контакты между Вучичем и албанцами существуют, что подтвердилось, когда они объединили усилия с целью предложить идею «разграничения Косово» и обмена территориями. Появление нового неофициального документа идет на пользу обеим сторонам: албанцы освобождены от давления со стороны их же националистической общественности, запаниковавшей из-за российско-германского предложения вернуть Косово Сербии; в то время как Вучичу это облегчает положение, в котором он оказался перед западными спонсорами.

Вместо Вучича нам публично ответила сербский премьер-министр нетрадиционной сексуальной ориентации Ана Брнабич. Она сказала, что этот неофициальный документ пошатнет с трудом завоеванную стабильность в регионе. Итак, еще раз, премьер-министр Сербии говорит, что решение косовского вопроса на основе уважения суверенитета Сербии пошатнуло бы региональную стабильность, и поэтому она негативно отзывается об этом документе. По ее мнению, региональную стабильность не поколебали бы другие «нон-пейперы», которые безоговорочно требовали от Сербии признать незаконную независимость Косово.

Это часть уже известной мантры «мы не должны оставлять косовскую проблему нашим детям». Стоит ли отдать свой дом или родное поле хулигану, чтобы у наших детей не было проблем с ним же? Оставить детей без наследства? Конечно нет. Дом и поле защищаются именно ради детей. Как будто косовский вопрос — проклятие нашего поколения. Нет, это не так. Косово и Метохия являются опорой сербской идентичности на протяжении сотен лет, и не следует ожидать, что одно поколение решит этот вопрос, хотя Вучич и Брнабич, вероятно, надеются на это.

Влада на Република Северна Македонија Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

Несколько дней тому назад Ана Брнабич на конференции в Греции, возможно, неосознанно признала, как они с Вучичем видят данное решение, когда она сообщила, что «Преспанское соглашение является образцом для подражания». Напомню, что Преспанское соглашение было подписано между двумя суверенными государствами, Грецией и Македонией, и обязательным его пунктом являлось изменение македонской конституции с целью включения уступок касательно македонской идентичности и названия страны, которых требовали Афины. И это должно быть образцом для Сербии?! Подписание юридически обязывающего соглашения между Белградом и Приштиной и последующие поправки сербской конституции, чтобы стереть «косовский» характер преамбулы, а также другие «проблемные» части этого документа? Власти в Сербии уже объявляют о проведении референдума по изменению конституции, который пройдет параллельно с выборами в следующем году якобы с целью коррекции юридической системы Сербии. Намерение Вучича состоит в том, чтобы протолкнуть вычёркивание Косово из нашей Конституции и скрыть это за президентскими, парламентскими и муниципальными выборами. Это будет просто лишь еще один бюллетень на избирательном участке, в котором его подкупленные и принуждённые шантажом избиратели обведут то, что им прикажут.

Посольство США в Сербии недавно указало на подобное решение, заявив, что администрация президента Джозефа Байдена будет настаивать на выполнении Вашингтонского соглашения. Этот документ практически устранил все препятствия на пути к признанию так называемой независимости Косово. Посольство заявило об этом прямо: США ожидают, что дальнейший процесс диалога приведет к обязывающему соглашению о нормализации отношений между «Косово» и Сербией, в центре которого будет находиться взаимное признание. Они четко и громко сказали нам, что будет дальше.

Белый дом. Вашингтон

Движение «Освобождение» этого не допустит. Граждане Сербии и все сербы, где бы они ни находились, не должны допустить этого. Наше движение уже призвало граждан, патриотов, патриотические движения и организации встать и защитить суверенитет Сербии. Красная линия перед нами. Это будет последний акт в позорной серии предательств Вучича: от Брюссельского соглашения до юридически обязывающего соглашения.

Долг нашего поколения — не позволить Вучичу предать Косово в обмен на неограниченное выживание у власти. Движение «Освобождение» сделает все, чтобы предотвратить этот позорный сценарий.