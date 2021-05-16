Приштина, , 17:07 — REGNUM О своеобразной «инфляции» «нон-пейпер-документов» по Косово и Метохии сообщило 15 мая немецкое издание ZUERST.

В распоряжении редакции этого издания оказался еще один неофициальный документ «без бланков, имен или подписей» из 16 пунктов, из которых, на удивление немецких журналистов, «ни один не нарушает Резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии».

«Он предполагает, например, что все граждане Косово, включая 873 000 косовских албанцев, должны получить гражданство Республики Сербия. Также предлагается провести совместные выборы в Косово и Сербии в апреле следующего года — «на всех уровнях». Избранный глава Косово также будет занимать должность заместителя спикера сербского парламента. Белград также гарантировал бы особый статус провинции на 99 лет. Свободное перемещение товаров между Косово и Сербией должно возобновиться, безопасность внешних границ совместно будут обеспечивать Белград и Приштина. В работе сербской миссии при ООН в будущем должен участвовать постоянный представитель косовского правительства», — цитирует издание содержание документа.

Немецкое издание подчеркивает, что новый документ в корне отличается от предыдущих предложений, так как он рассматривает Косово как край в составе Сербии, но при этом предлагает «своего рода партнерство между Белградом и Приштиной». Издание прогнозирует, что подобный вариант не понравится США, так как предлагаемое «мирное соглашение между Сербией и Косово будет означать прежде всего то, что США будут вытеснены с Балкан».

Напомним, что ранее в балканской прессе обсуждалось существование двух «нон-пейпер-документов» по Косово и Метохии. Авторство первого приписывается премьеру Словении Янезу Янше, а второго неназванным немецким и французским дипломатам. Оба документа предполагают, что Белград признает в том или ином виде самопровозглашенную албанскими сепаратистами независимость южного края Косово и Метохия.