Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 26 мая в эфире телеканала «Украина 24». Политик отметил, что авиасообщение между Украиной и Белоруссией закрыто, и представители Украины не смогут попасть в Минск.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук

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Заявление Кравчука обсудили в социальной сети Facebook зрители каналов «112 Украина», «Первый независимый», а также новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Среди комментирующих были те, кто считают, что переговоры нужно продолжать проводить онлайн, а если понадобится, то можно съездить в Минск, воспользовавшись услугами наземного транспорта (железнодорожного или автомобильного). Иные отметили, что есть вероятность, что остальные участники ТКГ не согласятся менять переговорную площадку. Также были и те, кто предложил для переговоров поехать в Донбасс и перестать стрелять.

«Валил бы этот дедушка на пенсию (не скажу, заслуженную). И так наворотил в своё время дел, разруху посеяв. Ни совхозов-миллионеров, ни процветающих сёл при нём не стало, коровники и мясокомбинаты массово «самоуничтожились», как и всё остальное… Правитель…» — написала Алла С.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

«С него все беды и начинались в стране», — добавила Валентина Ф.

«Хамелеон по жизни! То красный, то жёлтый, то синий! А там, глядишь, и в звездочку!» — пишет Маргарита П.

«Человек, который всю жизнь подстраивается под ситуацию, без принципов и совести, пытается умничать…» — добавил Игорь З.

«Не думаю, что остальные стороны переговоров согласятся, так что придется Макарычу в наземном транспорте потрястись, добираясь до Минска, когда в этом появится необходимость», — отметил Станислав М.

«У нас же государство в смартфоне, пусть проводят онлайн-встречи. И деньги на командировки тратить не придётся», — написала Леся К.

«В Донбассе надо делать площадку переговоров. Может, быстрей и договоритесь, а то 7 лет говорите, а толку нет», — добавила Надежда В.

«А в Донецк приехать поговорить слабо?» — интересуется Валентина В.

«Кажется, что для таких важных переговоров нужен кто-то более адекватный», — отметил Александр Т.

«В Израиле за 10 дней помирились после войны…» — пишет Larisa P.

«Устал от его болтовни… Провоцирует Лукашенко на признание Крыма», — добавил Николай Ч.

«Нужна не площадка для переговоров, нужно перестать стрелять, с обеих сторон», — отметила Mona P.

«Потому что мир им не нужен!» — добавил Алексей.

«Он боится, что ему Беловежскую пущу 1991 припомнят…» — пишет Воздушная.

«Он давно хотел в Швейцарию ездить (Резников тоже). Главное — державным коштом (за государственный счет. — М. Р.). Предлагаю Мариуполь. Поездом 18 часов пути!» — добавила Тanya D.

RIA Novosti archive Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года

«Ну не могут летать, так пусть и не летают… Но автомобилем до Белоруссии очень даже комфортно можно доехать! Пусть попробуют, графьё…» — подытожила Юля.

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Напомним, 27 мая в комментарии телеканалу «Суспильне» глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе можно перенести в Швейцарию или Финляндию.

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