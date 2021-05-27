Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в «пренебрежении к международному праву» и назвал её «ненормальной страной». Соответствующее заявление он сделал во время выступления на церемонии в День независимости Грузии, сообщил 26 мая польский телеканал RMF24.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Российские агрессивные, имперские действия, которые лишают людей возможности развития, лишают людей нормальной жизни, приводят к разрушению государств, приводят к военным ситуациям, во время которых погибают или получают ранения люди, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия — не нормальная страна. Это не та страна, которая ведет себя нормально. Это агрессивное государство, которое можно увидеть в таких местах», — сказал польский президент, ссылаясь на войну в Грузии в 2008 году.

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Заявление польского президента обсудили читатели телеграм-канала «Украина Сейчас», а также издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие из комментирующих порекомендовали президенту Польши обратить свой взор в сторону стран Запада и США и присмотреться к их действиям.

«Вот мне интересно, что РФ первой ни к кому не лезет, это со всех сторон на нее гавкают, устраивают провокации, причем иногда смешные, и вдруг оказывается, что это РФ всех гнобит…» — написала Nata Nata.

«Политические элиты европейских стран не являются нормальными», — добавил Slava A.

«Прежде, читая Достоевского, я не очень понимал, за что он так не жалует поляков. Но как же был прав Федор Михайлович…» — отметил Сергей Т.

«О, начинай сначала, со времен Лжедмитрия. Великая Речь Посполитая», — пишет Владимир М.

В. Бабушкин. Царица Марфа обличает Лжедмитрия. Середина XIX века

«Не одобрил, значит. Слава Богу!» — добавил Konstantinus P.

«Россия не страна… Россия — тысячелетняя отдельная цивилизация со ста двадцатью нациями и народами… А вот Польша? Просто Польша…» — отметил Евгений Владимирович О.

«Значит, хорошие сапоги, надо брать!» — ответила Светлана Ф. цитатой из фильма «Служебный роман».

«Это что, про Россию? «Отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь». Да нормально живем. Главное, стабильно защищены», — отметил Боб К.

«На сегодня только коллективный Запад уничтожает страны, и далее по тексту», — пишет Сергей П.

«А потом: «А нас за шо?!» — добавил Роман Викторович.

«Не знаю, насколько нормальная Россия, но то, что лидер России в 100 раз нормальнее и адекватнее лидера Польши, в этом нет сомнений», — написал Jurij O.

«По-видимому, свобода, свобода слова нужна таким людям, как Дуда, чтобы говорить, делать всё, что их душонке угодно, и им за это ничего не было», — пишет Waldemar S.

«С перепугу нам давят на мозги. Хотя сами миру ВООБЩЕ ничего предложить никогда не могли, и по сей день не могут. Кроме, конечно, оголтелой русофобии. Зато очень востребованные в определённых кругах ребята в качестве полезных идиотов и «бюджетных» сантехников», — отметил Alexey Z.

«Разжигай, дудка, давай еще. В случае третьей мировой именно Польша и прибалтийские «великаны» первыми отгребут. Так что давай в том же духе», — добавил Константин Ж.

«Польша была нормальной… Когда была частью Российской империи», — отметил Валерий М.

«В принципе, если принять за факт, что историческая память существует, то позицию польского общества по отношению к России можно объяснить. Россия не один раз принимала участие в разделе польских земель и контролировала их часть. Но Россия делала это не одна! Почему историческая память поляков имеет исключительно антироссийскую избирательность? Вот это мне непонятно», — пишет Вадим Д.

«Потому, что Польша разделялась и управлялась после того, как нападала на Россию. Это Россия закрыла многие реальные проекты Польши», — ответил Вадиму Д. Евгений С.

«Ну не могут же они Германии что-то вспоминать. Денег ещё не дадут или гастарбайтеров вернут, они ж не русские, ждать, пока паны на голову сядут, не будут, сразу накажут», — ответила также Вадиму Д. Марина С.

Почётный взвод батальона «Kiliński» Армия Крайова. Сентябрь 1944 года

«А сколько раз поляки лезли на русские земли и пытались управлять ею? Получали по суслам справедливо», — в свою очередь ответила Вадиму Д. Диана Х.

«Они также не любят вспоминать свои походы в Россию, вмешательство в её внутреннюю политику, оккупацию русских земель. Именно поляки заварили эту кашу, теперь ноют, что Россия в итоге многократно выигрывала эту схватку», — также ответил Вадиму Д. Eugen Gense.

«Поменяю только одно слово: «Американские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения — это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Подходит?» — спросил Alexandr M.

«Этот Дуда… Пусть послушает представителя Пентагона!» — призвал Aleksandr M.

«Зато Америка «не» агрессор!!! Все войны в мире из-за Америки!!!» — подытожил Пабло Э.

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Напомним, 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента Польши. Риторика польского президента Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной», является неприемлемой, Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Польшу, отметил Песков.