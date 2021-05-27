Москва, , 13:32 — REGNUM Риторика польского президента Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной», является неприемлемой, Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Польшу. Об этом 27 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля подчеркнул, что Россия является дружелюбной, сильной, уверенной в себе и абсолютно самостоятельной страной.

«И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей», — добавил Песков.

«И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента (Польши), и не дает возможности им проявлять политическую мудрость», — также отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» из-за якобы «агрессивных» действий Москвы.