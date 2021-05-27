Украина не понимает, почему НАТО не может найти формат участия Киева в саммите альянса, который должен состояться в июне, заявил на брифинге 26 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат удивлён тому факту, что саммит глав государств и правительств НАТО, видимо, пройдет без участия Украины. Кулеба заявил, что в недавней истории НАТО есть примеры «закрытых саммитов», но сейчас, по его мнению, ситуация совершенно не подходит для такого формата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

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Заявление главы МИД Украины обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Также новость обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Бородатая Бабушка». Многие не поняли претензию министра иностранных дел Украины ввиду того, что Украина не является членом НАТО.

«Холопов за барский стол не садют!» — написал Алик К.

«Всем, кто рвется в НАТО, советую вспомнить, как после них исчезли 24 государства на карте. Вспомните великую Югославию. Можно еще», — пишет Александр Ш.

«Надо пригласить!!! Только так мы сможем развалить НАТО…» — добавил Андрей С.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Мне кажется, что наши попрут туда по собственной инициативе (за наши деньги). И будут подпрыгивать, чтобы заглянуть в окна», — отметила Илона З.

«Помните номер юмористки Елены Воробей, [которая] просилась в театр у режиссера? «Возьмите меня! Ну возьмите меня!». Неоднозначная какая-то просьба. Точно так и Кулеба просит», — написала Людмила К.

«Кто-то из умных людей сказал «я дам тебе рубль, а ты, когда узнаешь себе цену, вернешь сдачу», — добавила Ирина С.

«Никому сейчас не нужна страна, от которой одни проблемы. А накануне встречи больших игроков лишние отрицательные моменты и подавно. Пора бы понять это не только власти, но и простым жителям. Снимите уже розовые очки и больше не думайте, что это вы творите историю», — пишет Лена.

«Скоро он и НАТО будет агрессором называть», — иронизирует Влад В.

President.gov.ua Йенс Столтенберг в Киеве

«Дошло наконец, что Украину сливают», — добавил Дмитрий.

«Наши правители напоминают назойливых мух. От них отмахиваются, а они всё равно лезут со своими навязчивыми идеями о вступлении в НАТО и ЕС», — отметила Тamara.

«Да уж объясните этим убогим, что на территорию, где есть конфликт, НАТО не заходит», — добавил Aleksandr F.

«Может, Кулеба не в курсе, что Украина не член НАТО? Иначе как понять претензии?» — задается вопросом Елена Х.

«Я объясню дебилу Кулебе, почему Украину в НАТО брать никто не собирается. НАТО — это военный союз западных стран под эгидой США против русского мира. Украина, конечно, хотела бы оказаться в этом союзе. Но Большие Белые Люди Украину так не воспринимают. Дело здесь, собственно, не в «равенстве». Не думаете же вы всерьёз, что в США считают равными Болгарию или Латвию? Но это союзники скорее в древнеримском, нежели в современном понимании этого слова. А Украина — нет. Украина — покорённый народ, оккупированная территория, колония. Которую можно использовать, выкачивая из неё ресурсы, а можно сдать, как стеклотару. И если обстоятельства сложатся определённым образом, то в США и в ус не дунут, глядя на то, как русские танки катятся по улицам Киева или Львова…» — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Юрий Ткачев.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска (в частности, НАТО) прибудут на помощь Украине.