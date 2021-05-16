Киев, 16 мая 2021, 13:43 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска прибудут на помощь Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном на канале издания в видеохостинге YouTube.
Министр иностранных дел Украины заявил, что официальный Киев ожидает от «партнеров» ту поддержку, которую они «могут предложить».
«То есть вы не рассчитываете на то, что НАТО начнет войну с Россией, вы достаточно однозначны в этом вопросе?» — задал уточняющий вопрос журналист издания.
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Напомним, ранее депутат Европейского парламента от ФРГ Максимилиан Кра пояснил, для чего Соединенным Штатам Америки нужна Украина.
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Напомним, украинская сторона, воюя с мирным населением Донбасса, восьмой год утверждает, что в Донбассе ВСУ якобы «воюют» с вооруженными силами России, которые якобы «присутствуют» в Донецкой и Луганской Народных Республиках. При этом никаких доказательства этому Киев так и не предоставил. Параллельно с этим представители Украины повторяют тезис о том, что Россия якобы «собирается напасть» на Украину.