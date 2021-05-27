Любая общественная система отличается от природной среды тем, что изменения в ней происходят гораздо чаще, чем в природе. Наши страхи и наши ожидания, помноженные на материальную и духовную культуру, являются генераторами ускоренного движения к тем или иным горизонтам будущего. В этом отношении одно из основных противоречий в истории, в сегодняшнем дне и в обозримом грядущем — это экономическое неравенство. То есть то, что противоречит возможностям развития человека. Глобальные изменения, меняющие лицо нашей цивилизации, к сожалению, пока не дают основания предполагать, что упомянутая проблема будет решена в изменившемся новом мировом порядке.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

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Очевидными знаками наступления такого нового мира стали действия наднациональных акторов (международных организаций, транснациональных корпораций (ТНК) и внегосударственных игроков типа религиозных организаций, экстремистских и террористических групп). В качестве примера можно вспомнить небывалую по масштабу атаку на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году террористической группировкой Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в одночасье унесла жизни мирного населения в количестве, сопоставимом с локальными военными действиями. Трагическое событие ознаменовало условный водораздел между новым миром и старым порядком. Однако что стало более важным для капитализма, ставшего планетарным явлением, так это снижение нормы прибыли и необходимость увеличивать объёмы вложения капитала в те или иные начинания. Такое положение дел, впервые замеченное ещё Карлом Марксом, а уже в наше время описанное французским экономистом Томасом Пикетти в его «Капитале в XXI веке» и другими исследователями, фактически дало отправную точку для борьбы за новые формы управления человеческой цивилизацией.

Сюда же следует отнести и тот факт, что наука до недавнего времени успешно решала вопросы качественной трансформации производства в пользу существующего порядка вещей. Прежде всего, речь идёт о создании технологических инноваций, опирающихся на прикладные научные достижения. Сегодняшние возможности ускоренного развития с помощью индустриальных технологий фактически исчерпали себя. Кроме того, возможности повышения производительности труда, его эффективности также достигли своего предела в существующем экономическом укладе. Значимость научных решений для общества переместилась, прежде всего, в область управления массами, которые реализуются в области информационных технологиях и биоинжиниринге. В свою очередь ожидание позитивного влияния на справедливое распределение ресурсов нового технологического уклада, достижения NBIC-конвергенции (от англ. nano-, bio-, info-, cognitive) пока находится в рамках фантастических проектов.

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

Вновь сформированное устройство нашего мира по-новому подтвердили и разбалансировка мировой политической системы, и торможение социального развития, и постоянная экономическая турбулентность. Всё это осторожно называют «новой реальностью». Но, опять же, всё перечисленное на фоне небывалой за всю предыдущую историю информированности и грамотности широких масс вполне может стать и становится предтечей недовольства в масштабе всего человечества.

В свою очередь та узкая прослойка населения, которая является выгодополучателем уходящего социально-экономического уклада, естественно, понимает возможные последствия потери своего влияния. Как следствие, для них жизненно необходим переворот для радикальных перемен и, как это ни парадоксально звучит, для тотального сохранения status quo. И тогда изобретают инклюзивный капитализм, который удивительным образом готов реализовать этот парадокс: радикальные изменения общественной структуры для всех; тотальное сохранение уровня потребления и доходов для 10% населения Земли. Личность автора идеи, Линн Форрестер Ротшильд, в этом отношении является собирательной фигурой так называемой мировой элиты. На её месте могла бы быть любая другая персона из клуба сверхбогатых. Озвученная в начале 2000-х годов идея стала реализовываться в 2014 году силами подключившихся Фонда Рокфеллера, Ватикана и других заинтересованных сторон в виде «Коалиции за инклюзивный капитализм», то есть за «всеобщий» капитализм.

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Открытая, экзотерическая часть манифестации инклюзивного капитализма предлагает социальную ответственность крупного бизнеса, экологизм, вовлечённость в этот процесс государств (на вторых ролях) и религиозных конфессий. Все эти благие намерения старательно транслируются в медийном пространстве силами традиционных СМИ и так называемых инфлюэнсеров (блогеров, колумнистов). Однако в этом контексте вспоминаются не только мизерная благотворительность сильных мира сего, но и заигрывание Ватикана с германским фашизмом, трагедия в Бхопале, разлив нефти в Мексиканском заливе, скандалы с торговлей личными данными сетевыми гигантами и многие другие аморальные и преступные действия, направленные на получение доходов и сохранение власти любой ценой.

Ян (Лангеян) Букхорст. Аллегория богатства и власти

Возможно, в силу приведённого выше утверждения эзотерическая составляющая манифестации «всеобщего» капитализма тоже разобрана «по косточкам». Основные претензии, высказанные многими экспертами, таковы: инклюзивный капитализм направлен на понижение уровня доходов среднего класса и социального обслуживания населения за счёт распределения доходов и соответствующих услуг заведомо низкого уровня. Одновременно население становится заложниками меньшинств, будь это хоть люди с психическими проблемами, хоть псевдорелигиозные секты. В это же время национальные власти, подконтрольные олигархической верхушке, формируют новую повестку: снижение общего уровня жизни. Большинство специалистов говорят и о предстоящей гибели малого бизнеса, который, возможно, просто будет существовать разве что как франшизы тех или иных транснациональных корпораций. Уместно предположить, что реализация такого проекта не существует сама по себе, она завязана на создание новых рынков в области «зелёной» экономики, сведённой к диктатуре абсурдных требований, и цифровизации, подразумевающей тотальный контроль над любым человеком или социальной группой.

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Инклюзивный капитализм получил свою долю критики, и это вполне естественно, по сути, речь идёт о нежизнеспособной химере: попытке объединить эксплуататорский режим, сохранить окружающую среду и реализовать идею социальной справедливости. Но также очевидно, что предложенная схема при всей её лживости содержит и признак необходимости изменений. Если вполне вписывающийся в парадигму современной экономической науки профессор Калифорнийского университета (Лос-Анжелес) Олег Ицхоки в одном из интервью говорит о волнующем росте неравенства, то это означает, что существует угроза выхода упомянутой проблемы из-под контроля в ближайшем будущем. И естественно, что сильные мира сего будут пытаться обойти любыми путями возможность новых революций и минимизировать свои потери и расходы на тушение грядущего пожара.

В этом отношении «всеобщий» капитализм ничем не отличается от иных псевдореформаторских шагов религиозных гуманистов или социал-демократов, кормящихся из рук крупной буржуазии. У них достаточно простая задача: затушевать несправедливость существующего общества. Метафорически, да и в прямом смысле инклюзивный капитализм — это попытка заселить в бараки подавляющее большинство людей, которые видят, что возможности получить более благоприятные условия для жизни (жильё, образование, медицинскую помощь и другое) нереализуемы, когда рядом покупаются личные яхты, дворцы или бизнес-джеты. И если кто-то из фигурантов списков «Форбс» утверждает о необходимости снизить потребление, позаботиться о природе, он явно говорит об этом как о задаче для 90% населения Земли, смущённо забывая про мегапотребление себе подобных, про постоянные ожидания высокой доходности на свои капиталы в ущерб развитию человечества. Упомянутый средний класс в таких условиях ждёт вполне определённая участь: большая часть их доходов станет супом для бедных и материалом для создания премиальных объектов потребления для богатых. Да, в подобном обществе не будет неравенства в привычном для XIX и XX столетий виде, в мире «заботливого» капитализма будут жить сытые бедные и сверхбогатые. Возможно, они станут двумя разными видами человека.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Соответственно, предлагаемый оксюморон, «всеобщий» капитализм скорее выглядит как попытка застолбить определённый образ мира будущего: вы будете сыты (этого достаточно), они будут богаты. Однако утверждение, что подобная квазиновация в переустройстве общества — единственный выход, звучит несуразно. Да, мы живём в новой реальности. Да, мир радикально изменился за какие-то 20 лет. Но может ли кучка психопатичных нарциссов диктовать свою волю «городу и миру»? В подобное верится с трудом. И в этом отношении хотелось бы сказать несколько о другом. Действительно ли путь в сторону химеры инклюзивного капитализма является единственным путём спасения человечества? Можно ли прогнозировать иные сценарии развития?

Если кто-то и сказал, что «всеобщие» капиталистические отношения станут очередным концом истории, то, скорее всего, он не прав уже в силу того, что движение общества в том или ином направлении предполагает как негативное, так и позитивное развёртывание событий. Не следует считать, что те люди и социальные группы, которые продвигают нам «прогрессивное» решение, не учитывают этого. Общество устойчиво настолько, насколько оно обеспечивает адекватность между способом общественного производства и развитием человеческой личности. Когда социальный обмен происходит в рамках структур ожидаемого инклюзивного капитализма, общественные связи деградируют.

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Уместно предположить, что цивилизация «всеобщих» капиталистических отношений в случае утверждения власти ТНК и финансово-промышленных групп, диктата «зелёных» нормативов и цифровых платформ ради формирования новых рынков, ужесточения мер безопасности под надуманными предлогами, устранения от принятия стратегических решений национальных правительств, деконструкции многовековых общественных отношений и многого другого станет залогом дальнейшей трансформации человечества. Подобные изменения будут носить качественный характер, естественно, со знаком «минус». То есть когда нам предлагают «гуманный» капитализм, то умалчивают о тех последствиях, к которым ведёт подобная редукция человеческих отношений.

Осмыслить такое общество будущего пытались многие исследователи. Так, американка Шошана Зубофф сформулировала идею «надзирающего капитализма» (surveillance capitalism), в котором научно-технический прогресс будет максимально сосредоточен на контроле граждан. Её соотечественница Джоди Дин более резко обозначила грядущее как феодальный капитализм, черты которого проглядывают уже в современном обществе. В 2016 году я выдвинул концепцию «Мира ртути», то есть цивилизации, разделённой к середине XXI века на локальные экономические зоны с определённой специализацией, которая поддерживается путём вмешательства в геном человека. В целом как упомянутые сценарии, так и иные попытки заглянуть в будущее, основанное на режиме эксплуатации, не сулят особых достижений в плане свобод и развития личности и человечества. И даже более оптимистически настроенные авторы признают то, что они не в состоянии предвидеть негативные последствия такого якобы прогрессивного устройства.

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В любом случае не следует принимать навязываемый поворот как данность. Очевидны бенефициары предлагаемого режима, и вполне понятно, что речь идёт о рукотворном торможении, а не об эволюции цивилизации. Это торможение всё ещё реализуется через экономическое неравенство, и пока оно не будет преодолено, реальное историческое движение невозможно. Хотим мы этого или нет, но приближение к обществу социальной справедливости наиболее близко в работах исследователей-марксистов. Речь идёт об использовании экономики как базы для иного будущего, о взаимодействии с государством как с инструментом гармонизации социальных отношений, о взгляде на человека как на личность развивающуюся, познающую и таким образом созидающую новую историю. И не имеет значения, какую терминологию мы используем для обозначения новой формы социума, в любом случае общество, которое перешагнёт нашу эпоху, — это социально справедливое общество.

Роберт Келер. Забастовка. 1886

И ответ на вопрос, вынесенный в заглавие, достаточно очевиден: инклюзивный капитализм — это завершение эпохи, её агония. Она может длиться столетие, а может стать субстратом для новой формы общественной жизни. В контексте следует отметить более значимую вещь. Если мы готовы видеть только движение в сторону уничтожения свобод, закрепления роли человека как отдельной функции, мы перестаём быть действующими элементами общества, а вслед за этим прекращаем существовать и как субъекты истории. Тогда цивилизация будет напоминать даже не «человейник» Александра Зиновьева, а жизнь людей-насекомых в «Улье Хэллстрома» из одноимённого романа Фрэнка Херберта. Для тех же, кто считает себя личностью, для любого разумного представителя человечества, необходимым становится увидеть и реализовать альтернативы навязываемому будущему.