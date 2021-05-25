Арест белорусскими властями блогера Романа Протасевича, которому предшествовало принудительное приземление самолёта, на котором Протасевич летел из Греции в Литву, получил у российской аудитории множество самых разных оценок. Либеральная её часть предсказуемо возмутилась «нарушением международного права» и потребовала от западных стран жесточайше покарать режим Александра Лукашенко. Прагматики в свою очередь полагают, что вне зависимости от морального облика арестованного действовать такими методами нельзя, ибо если это войдёт в систему, то под ударом окажется каждый, кто по тем или иным причинам навлёк на себя гнев любого власть имущего, от представителя истеблишмента влиятельных западных стран до мелкого лимитрофного царька. Наконец, российский около-официоз и российские же поклонники Лукашенко восприняли произошедшее с явным восхищением, не скупясь на похвалу в адрес «блестящей операции» белорусских спецслужб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Последний диктатор

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на один момент, который, несмотря на всю свою очевидность, до сих пор почему-то остаётся за кадром.

Протасевич действительно на редкость отвратный персонаж. Мы не знаем, правда ли, что он дослужился в полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до заместителя командира роты, однако то, что он давно и весьма плодотворно сотрудничал с украинскими нацистами, не ставится под сомнение никем. Свою сторону Протасевич выбрал задолго до того, как отправился бороться за идеалы незалежной Украины — в белорусскую русофобскую организацию «Молодой фронт» он вступил ещё в 2011 году. Также очевидно, что украинский период деятельности Протасевича был связан именно с наиболее радикальной частью местных карательных подразделений. И его работа на стороне врага, судя по всему, отнюдь не исчерпывалась изготовлением пропагандистских фото‑ и видеоматериалов — есть достаточно веские основания полагать, что он стрелял в нашу сторону, возможно, убивал. И в этом плане удовлетворение от того, что такой деятель попал под пресс бессмысленного и беспощадного лукашенковского правосудия, вроде бы кажется оправданным.

Однако тут вот какое дело. Последнее время Протасевич жил в основном в Польше, но после окончания своей украинской эпопеи оказался он там далеко не сразу. Потому что с Донбасса он вернулся на родину, в Белоруссию, где на протяжении нескольких лет продолжал спокойно работать на ряд местных русофобских СМИ. И это при том, что белорусские правоохранители обещали неминуемые кары всем, кто воевал в Донбассе, вне зависимости от стороны. Но на деле карали в основном ополченцев ДНР и ЛНР, и случай с Протасевичем очередное тому подтверждение. Википедия, к примеру, сообщает, что весной 2019 года он аккредитовывался в качестве фотографа на проходившую в Минске встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца и тогдашнего премьера Белоруссии Сергея Румаса, то есть работал на мероприятии с участием одного из первых лиц белорусского государства. КГБ не мог не знать, кто он такой — Протасевич был известным по местным меркам «активистом» задолго до отъезда на Украину. Однако никаких вопросов к нему у белорусских правоохранителей тогда почему-то не возникло, если не рассматривать в качестве таковых пару приводов в милицию. Что, кстати, лишний раз подтверждает, что карательной системе режима Лукашенко Протасевич был хорошо знаком.

Кадр из видео пользователя YouTube @СМЕРШ ГКО Роман Протасевич

Впрочем, никакой таинственности в этом деле нет. В тот период белорусские власти активно заигрывали с националистами, стремясь использовать их в своём противостоянии с Россией. Поэтому русофобам всех мастей был предоставлен вполне вольготный режим существования. В то время как сторонники общерусского единства — настоящие, а не специально отобранные клоуны со справками из АП и КГБ — либо сидели по тюрьмам, либо просто молчали, боясь произнести хоть одно неосторожное слово, их оппоненты чувствовали, что наконец-то пришло их время. Организовывал массовые националистические акции автор тошнотворного сайта 1863x.com Эдуард Пальчис. Открыто прославлял чеченских террористов Шамиля Басаева и Руслана Гелаева на страницах издания «Товарищества белорусского языка» (председатель — депутат белорусского парламента Елена Анисим) «анархист» Николай Дедок. Спокойно распространял одежду с «литвинской» символикой хозяин магазина symbal. by Павел Белоус. Организовывал травлю несогласных с искусственным насаждением «беларускай мовы» назначивший себя «языковым инспектором» Игорь Случак. Националистическая инфраструктура буквально на глазах обретала признаки системы, оказывающей самое непосредственное влияние на жизнь и мировоззрение огромной массы белорусского населения. При этом администрация Лукашенко и его спецслужбы были уверены, что всё это происходит под их контролем, и что теперь-то злокозненной России придётся раз и навсегда забыть о воссоединении с частью своей исторической территории.

А потом в Белоруссии начались протесты, и эта система закономерно обратилась против вскормившей её власти. Достаточно быстро выяснилось, что у националистической сети помимо КГБ есть и другой, куда более компетентный оператор в лице нескольких западных разведок. На пике протестной активности на улицы белорусских городов выходили сотни тысяч людей. Власть была в явной растерянности, на протяжении нескольких дней казалось, что режим парализован. Впрочем, протестующие оказались не готовы к серьёзному противостоянию, да и вообще к чему-либо серьёзному. Лукашенко начал быстро приходить в себя и закономерно мстить за пережитое унижение. Власти запустили каток репрессий. Пальчис оказался в тюрьме, но вспомнили ему не его испражнения в адрес Русского мира, а призывы к уличным акциям. Дедок попытался скрыться — неудачно, но вспомнили ему не восхваление террористов, а «ведение радикального телеграм-канала». Магазин symbal. by был закрыт, а распространявшуюся в нём протестную символику объявили фашистской — как будто за год до этого в Белоруссии на вполне официальном уровне не велась дискуссия по поводу возможности объявления бело-красно-белого флага местных коллаборационистов национальным достоянием. Точно так же и Роману Протасевичу вменили администрирование двух телеграм-каналов, ставших основными инструментами координации протестных акций, а вовсе не участие в войне против населения Новороссии в составе нацистского подразделения.

ИА REGNUM Протестные акции в Минске. Октябрь 2020 года

Сегодня в РФ официозные и «патриотические» журналисты и блогеры, открывая всё новые факты действительно крайне сомнительной биографии Протасевича, поют дифирамбы поймавшему его белорусскому властителю. При этом они предпочитают не вспоминать, что Протасевич — прямое порождение режима Лукашенко, плоть от его плоти, один из тысяч выпестованных им «змагаров», считавшихся полезными союзниками в деле противостояния с Москвой, но потом, с точки зрения властей, совершивших подлейшее предательство. В этом-то и состоит причина нынешнего озлобления Лукашенко и его приближённых на своих вчерашних подельников — мы к вам со всей душой, а вы, мерзавцы, в эту душу плюнули. То, что Лукашенко сделал с Протасевичем, хорошо охарактеризовал публицист Дмитрий Ольшанский фразой «я тебя породил, я тебя и оптимизирую». И тут не стоит забывать о том, что ветер в какой-то момент в очередной раз может перемениться, и нынешней «оптимизации» очень быстро дадут обратный ход. Протасевичу вряд ли что-то поможет — слишком много крови он попортил белорусскому самодержцу. Но взамен вычищенных националистов запросто можно наплодить новых, что в Белоруссии, кстати, уже происходило. И уверить себя в том, что эти-то точно будут слушаться.

Ну и сегодня особенно много мнений по поводу того, что теперь-то Лукашенко, наконец, будет вынужден пойти навстречу России. «Он должен признать Крым российским», — осторожно шепчут официозные пропагандисты. Не признает, не беспокойтесь. И интеграции тоже никакой не будет — ни в ближайшую встречу с Путиным, ни в любую из последующих. «После этого инцидента мы можем справить панихиду по многовекторной политике президента Лукашенко», — сообщаетАлександр Проханов. К сожалению, панихиду по многовекторной политике Лукашенко можно будет справить только вместе с панихидой по самому Лукашенко. Он ведь и ведёт себя настолько безбашенно потому, что понимает, что РФ его прикроет, и сделает это абсолютно бесплатно — просто потому, что так было всегда. Уступки с его стороны если и будут, то сугубо символические и без последствий. Хотелось бы ошибаться, но, скорее всего, всё опять сведётся к бесконечному обсуждению «дорожных карт» и очередным обещаниям. Лукашенко уже неоднократно убеждался в том, что власти РФ ничего не могут с ним поделать, и даже в нынешней, действительно экстраординарной ситуации он будет твёрдо стоять на своём.

ИА REGNUM Протестные акции в Минске. Октябрь 2020 года

Впрочем, кое-что Россия приобретёт в любом случае. Неизвестно, как будет развиваться дальнейшая история Лукашенко с Западом, однако определённые санкции против Белоруссии будут введены без вариантов, Минск понесёт экономические издержки. Догадайтесь, кому выпадет честь их компенсировать.