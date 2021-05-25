President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Решение приостановить авиасообщение с Белоруссией нанесет весомый экономический удар по республике и приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, заявил 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

«Это означает, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, ведь белорусский бюджет недополучит транзитные средства, которые платят авиакомпании за пролет… [над Белоруссией], белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы», — сказал глава МИД Украины.

«Это решение приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину и соответственно платить транзитные средства нашему государству», — подытожил он.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook обсудили читатели страницы депутата Рады Вадима Рабиновича, а также зрители канала «Первый независимый». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Некоторые из комментирующих напомнили о катастрофе сбитого авиалайнера в начале июля 2014 года Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 и был поражён ракетой в небе над территорией Донбасса, где шли военные действия. Комментирующие отметили, что над территорией Укрианы с тех пор не особо охотно летают самолеты иностранных авиакомпаний.

«Сказал главный дипломат страны, регулярно обменивающей своих граждан на других своих граждан, взятых в заложники», — написал Фарик К.

«А кто этому дебилу сказал, что европейские и другие компании не будут летать через Беларусь? Как летали, так и летают. Официального-то запрета нет и не будет, так как ЕСовские регуляторы выражают интересы своих перевозчиков, а не чужих», — пишет Всеволод С.

«А в ответ белорусы прекратят экспорт соляры… Вот и заживём!» — добавила Женя М.

«А что, украинская власть уважает права человека? Последние семь лет не замечаю…» — добавила Ирина Д.

«Я не поняла, чего мы лезем в чужое государство, у нас своих проблем мало? А вот не дадут нам солярки, а посевная?..» — спросила Жанна Д.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019

«Люди интересуются, почему отменили только авиасообщения, а не доставку электроэнергии с Беларуси? Отменять, так отменять! А то как-то непонятно получается, «двойной стандарт», непатриотично!» — пишет Галя Г.

«Какие-то двойные подходы. Украинскую оппозицию кошмарят вовсю, а вот за белорусскую и российскую оппозицию горой стоят», — добавил Александр Б.

«Это когда-то закончится? Я имею ввиду, закончится чем-то адекватным… Или так и будет скатываться в каменный век? Чем можно улететь с Земли?» — спросил Tamis S.

«МН17 уже пролетел над Украиной…» — напомнил Олег Т.

«Кто будет летать через Украину???» — спросила Галина К.

«Кулебе на всю голову надо бы для начала посчитать убытки после отмены поставок дизтоплива из Беларуси. Прибыли можно и не дождаться», — отметила Елена С.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Минску ваши решения до одного места. Вы в Украине не можете порядок навести, а ещё суетесь в независимую державу со своими с*аными решениями», — отреагировал Sergey L.

«Этим идиотам лишь бы по кому-то ударить и порадоваться, а о своих последствиях не думают, там, похоже, и думалка неразвита. Задание выполнили и все», — добавил Руслан Д.

«Компенсации авиаперевозчикам будут или и так сойдёт?» — спрашивает Natali S.

«В Украине есть закон о референдуме, вот Кулеба вначале пусть проведет опрос, что нужно или нет гражданам Украины, не надо позорить и подвергать изоляции граждан Украины», — призвала tatyana z.

«До 2019 года каждый год ездили в Беларусь отдыхать на своей машине (к родственникам в деревню). По сроку где то на 2—3 недели. Ни разу не было к нам вопросов. Проезжал всю Беларусь вдоль и поперек. Не нарушай законов, и вопросов к тебе не будет. В отличие от Украины, в Беларуси законы работают», — пишет Sergey.

«Особенно безопасно будет европейским самолетам пересекать прифронтовые области. Память у них короткая», — написала Ananda_Crym.

«А что мешало до этого случая над Украиной летать самолетам? Этот идиот, вообще-то, должен знать, что военный конфликт мешает уже 7 лет», — отметил Kas Kasat.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

«Приличных слов просто нет, да и не будет, лучше бы Зе[ленский] с криком «наших бьют» бросился бы на защиту Батьки», — добавил Ли.

«Через страну в войне вряд ли самолеты будут летать», — предположил mixa sma.

«Протасевич этот — белорус по гражданству, его Белоруссия и задержала, какая угроза гражданам Украины, непонятно. А иностранные авиакомпании 7 лет облетают Украину, а сейчас всё бросят и начнут за транзит башлять. У Кулебы есть советник?..» — пишет Каш Нат.

«Мои знакомые из Харькова сейчас в Минске на процедурах после операции (онкология). Предстоит еще долгое лечение с поездками… Они в шоке! Кто-то о людях подумал?!» — добавила Марина Д.

«Ну и как теперь белорусам, застрявшим на Украине, домой попасть?» — спросил читатель Kara-T.

Напомним, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией.

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