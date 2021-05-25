Киев, , 10:37 — REGNUM Решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая приняли власти Украины. Об этом 25 мая сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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«С 00:00 (совпадает с мск) 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией», — говорится в его сообщении.

Также Шмыгаль уточнил, что украинское правительство в ходе своего заседания поручило принять необходимые для этого меры министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух».

"Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», — добавил глава украинского правительства.

При этом он отметил, что правительство Украины посчитало инцидент с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска нарушением Конвенции о международной гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября нынешнего года из-за запрета данных рейсов властями Британии и Франции приняла белорусская национальная авиакомпания «Белавиа».