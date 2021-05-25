Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь 1». Опубликовано видеообращение самого задержанного.

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«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», — сказал Протасевич.

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Заявление задержанного обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимый», «112.ua», «Запрещенная Украина». Многие комментирующие предположили, что задержанный расскажет о тех, кто стоит за попытками переворота в Белоруссии после президентских выборов 2020 года.

«Учись, Украина, как с предателями поступать, не ложась под Госдеп и прочую европроституцию!» — написал Мих.

«Сейчас всех сдаст! И правильно!» — добавил Serg Sergey79.

«Судя по избитому лицу — «все по закону» Лукаша (Лукашенко — М.Р.)», — отметил 123.

«Все трясутся — сейчас как заговорит. Узнаем много интересного. Европа и Америка пусть у себя из глаз бревно вытащат, правители мира долбанные», — написала Ника.

Роман Протасевич дает показания

«Судя по стонам из МелкоБритании, они тоже влили много денег в этого балбеса», — пишет Имя Фамилия.

«Он много расскажет и про свидомых упырей. Будет интересно…» — добавил Mangust Last.

«Представляю, где-то сильно подгорает», — написал Juvegen.

«У него вариантов нет. Сказали ему или расстрел, или рассказывай. И немой заговорит. Куда вся спесь делась…» — отметил Igor S.

«Сдаст английских кураторов в том числе! Батя — молодец!..» — пишет Leon F.

«И Светика-Самоцветика спалит вместе с литовскими колготками», — иронизирует AF.

«Серьезно напуган революционер. Как бы ни старался вести себя спокойно на камеру, страх из него так и брызжет… Это вам не в танчики на компе рубиться. В настоящей войне случается и у*раться», — добавила Inga.

«Запел, как соловей. Мамкин революционэр», — отреагировал Sergey N.

«Наблюдаем, где подгорает больше всего. Те и устраивали госпереворот в Белоруссии», — пишет Lion Lion.

«Было бы круто все его показания в сеть, в открытый доступ сливать», — написали Иван М.

«Хозяева известны. Надо чтобы этот пацан на весь мир их назвал!» — добавил Николай К.

«Он всё ещё «крутит дули» белорусским силовикам и смеётся над запросами об экстрадиции? Или уже нет?» — спросил Аркадий.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Заработал… И деньги, и слава…» — добавил Валентин.

«Беларусь наносит ответный удар: опубликовано видео Протасевича из СИЗО. Он заявил, что жив-здоров и даёт признательные показания по фактам организации массовых беспорядков в Беларуси. Безусловно, западу, который стоит за организацией этих беспорядков, Протасевич нужен либо у себя, либо мёртвый. Протасевич, который даёт показания против них, им не нужен. Но — не судьба. Когда «российские хакеры» вскрыли переписку Клинтон, обвинили не её во вскрытых преступлениях, а Россию. Так будет и с Протасевичем: чем больше он скажет, тем больнее будут бить по Беларуси, чтобы заглушить его слова», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, Романа Протасевича задержали 23 мая в минском аэропорту. Отметим, телеграм-канал Nexta в Белоруссии признан экстремистским. В ходе протестов после победы Александра Лукашенко на выборах, состоявшихся 9 августа 2020 года, телеграм-канал Nexta занимался координацией протестов.