Минск, 24 мая 2021, 22:19 — REGNUM Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь-1». Опубликовано видеообращение самого задержанного.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Протасевич был задержан накануне, 23 мая, в аэропорту Минска. Он находился на борту самолёта, следовавшего из Афин в Вильнюс: самолёт был посажен в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту.
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