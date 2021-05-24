Минск, , 22:19 — REGNUM Признательные показания даёт в СИЗО № 1 Минска создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, передаёт 24 мая телеканал «Беларусь-1». Опубликовано видеообращение самого задержанного.

Протасевич «Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношение сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Протасевич был задержан накануне, 23 мая, в аэропорту Минска. Он находился на борту самолёта, следовавшего из Афин в Вильнюс: самолёт был посажен в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту.

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