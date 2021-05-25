Прочно прописавшийся в федеральной медиаповестке с разными прогнозами, буквально создающий конкуренцию гадалкам и астрологам, миллиардер Олег Дерипаска, произвёл рокировки своих активов. Одна фирма в 2021 году была учреждена, а фонд, созданный 19 лет назад для поддержки отечественной медицины, наоборот, был ликвидирован. Причём ликвидирован по решению суда. Среди создателей фонда, помимо номера 37 в рейтинге Forbes, были Александр Мамут и Роман Абрамович. Подробнее об активах Дерипаски и о ликвидированном фонде — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

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Ликвидированные фонд и компании

В 2020—2021 годы Дерипаска не только активно комментировал всевозможные вопросы, прочно прописавшись в медиаповестке, но и перетряхивал свои активы. Не обошлось и без «потерь».

По данным ЕГРЮЛ, 29 марта 2002 года в Москве был создан региональный общественный фонд содействия отечественной медицине. В декабре того же года, то есть 19 лет назад, в состав его учредителей вошли три довольно известных в России (и не только) персоны — Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Александр Мамут.

Marina Lystseva Роман Абрамович

С 2007 года исполнительным директором фонда стал Олег Мота. 26 апреля 2021 года в ЕГРЮЛ появилась запись — «ликвидация некоммерческой организации по решению суда». Детали решения суда пока неизвестны.

Примечательно: на сайте финансовой отчётности ФНС РФ данных по фонду нет ни за один год. А на сайте Минюста, в разделе, который предполагает отчётность некоммерческих организаций, при запросе документации с 2009 года на данное юрлицо выдает «по Вашему запросу ничего не найдено». Эдакий 19-летний фонд-невидимка.

Напомним, в октябре 2020 года было также ликвидировано краснодарское АО «Ротор», среди учредителей которого числился Дерипаска и Юрий Рогов (СМИ называли его школьным другом Дерипаски). «Ротор», работавшее в сфере инвестирования, владело ООО «Холдинг Базовый элемент». Последнее занималось вложениями в ценные бумаги и было ликвидировано в июне 2020 года. Ликвидатором ООО выступил Дмитрий Ушенин, который с января 2020 года возглавляет ООО «Русские машины» (владелец — компания CONSULTREND ENTERPRISES LIMITED).

Новые активы

Помимо упомянутых Forbes активов, Дерипаска выступает собственником долей в десятке юрлиц — как напрямую, так и через учрежденные фирмы. А в 2021 году он их пополнил как минимум на одну фирму. Согласно данным ЕГРЮЛ, олигарх стал учредителем АО «Армада». АО создано 29 апреля для вложений в ценные бумаги. Директор — Анатолий Ширяев.

World Economic Forum Олег Дерипаска

Также в марте 2021 года некое АО «Возрождение», среди учредителей которого числится Валентина Дерипаска, чьи данные совпадают с данными матери миллиардера, нарастило активы ООО «Глоуренс» до 759 млн рублей. Компания «Глоуренс» создана в 2001 году и работает в сфере инженерных изысканий, управления проектами строительства. Принадлежит «Глоуренс» компании «Возрождение» с 2020 года. С января 2020 года возглавляет актив Геннадий Булгаков. Он же директор ООО «Новый дом» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). АО «Возрождение» стало единственным владельцем фирмы «Новый дом» с 2019 года, но постепенно наращивало уставный капитал, который в апреле 2021 года превысил 375 млн рублей.

Также в декабре 2020 года АО «Возрождение» стало собственником 98% доли номинальной стоимостью 18,7 млн рублей в ООО «Рассвет». Последнее было создано для капиталовложений в уставные капиталы в 2012 году. Совладельцем является Павел Езубов (владелец активов по всей стране, включая гостиничный бизнес).

У фирмы «Рассвет» доли в 14 юрлицах, в том числе в ООО «Авиа холдинг» и яхт-клубе. Возглавляет ООО «Рассвет» — директор АО «Возрождение» Надежда Золкина.