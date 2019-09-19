19 сентября 2019 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 12:58 — REGNUM Группа «ГАЗ» со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде, в состав которой входят 13 предприятий в восьми регионах России, плотно держится в медиаповестке страны последние полгода. Волну обсуждений спровоцировали в основном заявления её конечного бенефициара — Олега Дерипаски, попавшего в 2018 году под санкции США. Российский миллиардер уже дал прогноз на новый мировой кризис, а также заявил о возможных проблемах для самого автоконцерна. Последнее событие — подача иска Дерипаски к трём иностранным СМИ, чьи материалы год назад легли в основу претензий подразделения министерства финансов США — управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Олег Дерипаска Kremlin.ru

Историческая справка

Группа «ГАЗ» появилась в 2005 году после реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто», отработавшего к тому времени четыре года. На сегодня автоконцерн представлен 13 предприятиями, поделёнными на пять дивизионов и работающими в восьми регионах. В их числе не только основное предприятие группы — Горьковский автомобильный завод, а также заводы в Саранске, Ульяновске, Ярославской области. На официальном сайте компании отмечается, что ГАЗ на сегодня «единственный в России завод, который выпускает самую широкую гамму грузовых автомобилей, спецтехнику, автокомпоненты».

Горьковский автомобильный завод Government-nnov.ru

"Доля ГАЗа на российском рынке легких коммерческих автомобилей — около 50%, в сегменте среднетоннажных грузовиков — около 70%», — отмечается на сайте и уточняется, что завод поставляет продукцию ещё и в 25 стран.

О санкциях

Олег Дерипаска, родившийся в Нижегородской области, является основателем промышленной группы «Базовый Элемент». В 1997 году он также основал компанию «Сибирский алюминий», которая спустя несколько лет, объединившись с активами Millhouse Capital, образовала РУСАЛ — алюминиевого гиганта. Контрольные пакеты ГАЗа он приобрёл в 2000 году и с тех пор является конечным бенефициаром группы.

6 апреля 2018 года миллиардер и его активы были внесены в санкционный список минфина США. Спустя несколько месяцев, после того как Дерипаска снизил свои доли в ряде компаний и покинул руководящие посты в них, санкции были сняты с РУСАЛа и En+ Group. Сам же он остался в списке.

О том, что послужило причиной для включения бизнесмена в чёрный список, стало известно спустя год — в мае 2019 года, когда OFAC обнародовал свой отчёт. И эти основания удивили многих. Список содержал публикации иностранных СМИ, открытые материалы о долях в компаниях. Бизнесмен на своей официальной странице в соцсетях так отреагировал на отчёт управления:

«OFAC опубликовал халтурно подготовленный отчёт, весь состоящий из клеветы и домыслов. Ни фактов, ни доказательств, только огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями».

Большой и подробный ответ-реакцию на отчёт OFAC он обнародовал на английском языке на своём сайте. В нём говорится, что для отчёта многие цитаты, в том числе и из интервью, данных иностранным изданиям, были выдраны из контекста, искажены и «стали жить собственной жизнью».

О господдержке

Весной 2019 года руководитель ГАЗ Вадим Сорокин обратился к российским властям с письмом, где просил о господдержке в пределах 30 млрд рублей, мотивируя тем, что из-за санкций у автоконцерна проблемы. Говорилось и о том, что без помощи государства уже во второй половине 2019 года группу ждёт спад производства на 40%, дефолт. На это чуть позднее власти устами вице-премьера РФ Дмитрия Козака отреагировали довольно сдержанно, пообещав помощь, но «в пределах разумного».

Дмитрий Козак Government.ru

Также в апреле текущего года сам миллиардер запустил флешмоб #SaveGAZ, который подхватили рабочие заводов группы. Дошло до митингов у стен посольства США в Москве, которые проводили сотрудники ГАЗа, роликах на двух языках, где рабочие под иностранный мотив напевали, что от санкций страдают в первую очередь они — простые сотрудники и их семьи.

Примечательный факт: пока рабочие митинговали и участвовали во флешмобах, а директор просил о господдержке, на общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям — из расчёта 3 рубля 92 копейки за каждую акцию. В целом вышло немного — около 5,697 млн рублей, но в условиях кризиса на предприятии и это странно. В августе рабочих ГАЗ предупредили о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю уже с 21 октября и вплоть до 20 апреля 2020 года. Ведь санкции, проблемы… Сам же Дерипаска укатил в Грецию на раскопки античного города Фанагория.

Читайте также: ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды

А также: Рабочим «ГАЗ» — сокращённую неделю, Дерипаске — отдых в Греции

Также: Сотрудников ГАЗа планируют перевести на неполную рабочую неделю

Суды со СМИ

Что же делает Дерипаска помимо флешмобов, громких заявлений? 13 сентября 2019 года в Краснодарский арбитраж поступил иск к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. Дело к производству пока не принято, но из комментариев представителей истца различным СМИ следует, что речь идёт о признании клеветой ряда публикаций, что легли в основу отчёта OFAC. В том самом пресловутом списке источников, что обнародовал OFAC, как раз есть три статьи Telegraph, Times и Nation, обнародованные в период с 2008 по 2012 год. К примеру, в статье Nation речь шла о контактах бизнесмена с сотрудниками штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна, а в материале Times Дерипаску называли тем, у кого есть связи с российскими спецслужбами, и так далее. То есть бизнесмен решил, как в восточной медицине, бороться не с последствием «болезни», а с её «корнем» и попытаться оспорить часть материалов, что фигурировали в отчёте. Пока не ясно, какие именно фразы легли в основу иска.

Джон Маккейн (сс) DaveDavidsoncom

Стоит отметить, что судиться со СМИ Дерипаске не впервой. Несколько лет назад он успел отметиться и в российских судах. Так, в 2013 году красноярский арбитраж отказал ему в удовлетворении иска к местному информагентству. Олег Дерипаска требовал признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фразы «Олег Дерипаска отказывается платить налоги не только в России, но и в Гвинее», «Однако РУСАЛ не привык платить налоги и работать без преференций».

"Проанализировав содержание и смысловую направленность текста, распространенного в сети Интернет на сайте по адресу: […] независимого информационного агентства, на которой размещена статья «Олег Дерипаска отказывается платить налоги не только в России, но и в Гвинее», в котором, по мнению истца, были приведены не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию сведения, арбитражный суд приходит к выводу, что содержание указанной статьи не содержит никаких порочащих фраз или выводов о недобросовестности действий истца», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что суд «не может признать, что словесно-смысловые конструкции, составляющие спорные фразы, в совокупности с содержательно-смысловой направленностью всего текста статьи негативно характеризуют именно деятельность Дерипаски Олега Владимировича».

В октябре 2013 года миллиардер проиграл и другой иск о защите деловой репутации. Ответчиком в этот раз выступало новосибирское отделение КПРФ, которое обнародовало спорную статью на сайте партии. В этот раз порочащими истец назвал следующие фразы: «заказное уголовное дело против мэра Братска оплатили структуры олигарха Дерипаски», «компания Олега Дерипаски контролируют и иркутских силовиков, и иркутского губернатора. Дерипаска вкладывает немалые средства в кампании мэров Иркутска и Братска, причем в обоих случаях проиграл и, конечно, недоволен. После того как не получилось нигде победить на выборах, олигархический капитал и решил пойти по пути покупки следственных органов и фабрикации заказных уголовных дел против тех, кто перешел дорогу».

Ответчики же настаивали на оценочном суждении фраз и отрицали иск. Суд пришёл к выводу, что «неустановленный автор статьи изложил в ней свои личные суждения и оценку соответствующих сведений со своей точки зрения, распространенных под его именем (или псевдонимом)», и напомнил, что «свобода иметь, и распространять собственные убеждения гарантирована Конституцией Российской Федерации». В марте 2014 года решение устоялось в вышестоящей инстанции.

А вот в декабре 2013 года иск к ООО «Агентство «Комсомольская правда — Калуга», губернатору Калужской области Анатолию Артамонову и ООО «Информбюро» Олегу Дерипаске в том же красноярском арбитраже удалось выиграть частично. Суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространённые на пресс-конференции губернатором и опубликованные в статье «Артамонов назвал Дерипаску жуликом»: «Вы жулики, вы разворовали предприятие! Вы его растащили и теперь хотите бросить! Ваши люди вывезли оттуда всю выручку, которую это предприятие получало, и теперь оно оказалось в таком состоянии!«

Анатолий Артамонов Admoblkaluga.ru

С губернатора тогда взыскали один рубль морального вреда, правда, с конечным решением Артамонов не согласился и попытался обжаловать, но уже в марте 2014 года производство по делу было прекращено, а стороны заключили мировое соглашение. В документе стороны признали, что губернатор на пресс-конференции в своём высказывании «о противоправных деяниях в отношении ОАО «Кондровская бумажная компания» имел в виду неустановленных лиц, которые могли быть причастны к причинению вреда», но «не имел в виду О. В. Дерипаску лично, а также лиц из его команды».

"Между губернатором и О. В. Дерипаской накануне пресс-конференции действительно имел место телефонный разговор, содержание которого было конструктивным, никаких обвинений в адрес О. В. Дерипаски в связи с ситуацией вокруг ОАО «Кондровская бумажная компания» в ходе разговора не выдвигалось. Губернатор подтверждает, что в его распоряжении нет сведений о совершении противоправных деяний О. В. Дерипаской лично, а также лицами из его команды», — говорилось в мировом соглашении.

На этом судебные дела в защиту деловой репутации не закончились. Уже осенью 2017 года Дерипаска проиграл в федеральном суде в Вашингтоне агентству Ассошиэйтед пресс, в чьей публикации о связях Пола Манафорта, что возглавлял штаб Дональда Трампа перед выборами президента США, он усмотрел клевету. К слову, материалы и этого издания есть в отчёте OFAC.