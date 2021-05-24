Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин заявила, что США поддерживают запуск рынка земли на Украине и готовы поддерживать официальный Киев на пути реализации реформы по либерализации рынка сельскохозяйственной земли. Об этом 24 мая Квин заявила во время форума «Украина 30. Земля», сообщает «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Заявление дипломатического представителя США обсудили зрители канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие комментирующие отметили, что Соединенным Штатам от Украины нужна ее земля, ресурсы и желательно без местного населения.

«Эти акулы так и ждут забрать наши земли с газом и нефтью», — написал Fotini S.

«Вот где сдача национальных интересов. И никто не видит зрады (предательства — О. П.)!» — добавила Elena T.

«А вот Крым, Луганская и Донецкая области (оккупированные Украиной части ДНР и ЛНР — О. П.) продаже не подлежат! Вот теперь понятно, кто нам друг, а кто — враг! И кто настоящий агрессор», — отметила Людмила Д.

«Смешно… США поддержали рынок земли… Да они его и внедрили в Украину, прохиндеи. Оставили украинцев голыми и нищими, отобрав последний клочок земли… Нет земли — нет страны…"За державу обидно…» — добавила Лидия К.

«Ей, конечно, нравится, ведь землю раскупят иностранцы, у наших фермеров денег нет. Они электронные торги хотят запустить, и кто их проверит, что они там нахимичат», — пишет Людмила К.

«Вот тут-то они руки и погреют на нашей земельке! За что воюем, господа?» — спросил Михаил К.

«А кто бы сомневался… Ученики у власти прилежные, домашнее задание, полученное от учителей, выполняют исправно. Точь-в-точь, как задано, так и делают… Только станет ли лучше людям, живущим в Украине… Думаю, вряд ли…» — написал Иван К.

«Дружили бы с Россией, к нам бы никто не лез. А с Россией разо*рались, и Штаты «помогут» нам теперь со всем: и с землей, и с недрами, может, и с людьми. Купят все за копейки. Люди, вот вы, каждый из нас, про*рали свою страну! Каждый, на каждом эта вина. Делать никто ничего не хочет. На самотек? Моя хата с краю. Теперь будут дети отхлебывать горя, что за 30 лет родители про*рали», — отреагировал Владимир А.

Ua.usembassy.gov Кристина Квин

«А по чьей указке и принят закон о продаже земли, без помощи США здесь не обошлось», — добавила Люба Б.

«Они когда коренное население индейцев в резервации вытеснили, тоже поддерживали земельную реформу в их интересах???» — спросила Алла С.

«Скажите, пожалуйста, а когда украинская ВР (Рада — О. П.) и Кабмин будут распоряжаться в США?» — не без иронии спросил Павел Францевич М.

«Как же американцы «беспокоятся» об украинцах. Они даже не знают, где она находится, за исключением отдельных лиц», — отметила Татьяна Ц.

«Самый идиотский поступок от Вовы (Владимира Зеленского — О. П.), который можно было только придумать. Продать собственную землю —это как предать родителей! Ах-ха-ха. Может, Америка возьмёт пример с нас и свои земли продавать начнет? А мы поддержим» — добавил Андрей Федорович.

«Зеленский, как Горбачев, хочет получить Нобелевскую премию за развал и продажу Украины», — написал Володя Д.

«Поменяйте Украине памперс и вытрите сопли», — добавил Александр К.

«Чувствую себя недееспособной дурой в резервации… Кто-то где-то решает, что нам надо, а что не полезно! Нам плюют в лицо и смеются! Молчим… молчим… молчим… безмолвные мамлюки…» — отреагировала Тамара Б.

«Штаты Сибирь хотят, а что в ответ получили??? «Зубы обломаете»! И правильно, давно зубы надо ломать!!!» — отметила Лариса Р.

«А чему это они радуются, наши «партнёры»!? Думаю, что «рано радуетесь, товарищи»! Сколько вас уже было на этой земле! Остыньте чуть-чуть!» — добавил Анатолий Анатолий.

«Ну вот и свершилось, громадяне. Будем работать на пана, не выезжая с Украины. Я думаю, это гениально!!!» — отреагировал Семен Петрович.

President.gov.ua Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Продали землю… Этим самым подписали то, что мы несвободное государство… Некомпетентная власть… Вот что мы получили от правительства клоуна! Скоро и воровать не останется что…» — отметила Polina N.

«Вот и вся суть, а мы про патриотизм и русскоязычное население говорим… А здесь картина маслом… Где те, что за Украину жизнь отдадут? Или они классные видосики в Донбассе снимают?» — спрашивает Роман Л.

«Украину уже продали МВФ (Международному валютному фонду — О. П.)», — написал Василий М.

«Ещё бы им не поддержать… Это и была их цель у нас на Украине… Никто нам даром ничего делать не будет. Им нужны только наша земля и ресурсы. И желательно без украинцев. Поэтому вся политика правительства находится под их внешним управлением… Мы попали в западню», — подытожила Любовь О.

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Напомним, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время действия моратория на продажу земли украинские чиновники и бизнесмены украли у государства около 5 млн гектаров земли.

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