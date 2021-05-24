24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили заявление Владимира Зеленского о том, что за время действия моратория на продажу земли украинские чиновники и бизнесмены украли у государства около 5 млн гектаров земли.

Мирослава Романенко, , 18:32 — REGNUM За время действия моратория на продажу земли украинские чиновники и бизнесмены украли у государства около 5 млн гектаров земли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая на форуме «Украина 30. Земля». Он отметил, что 5 млн гектаров — это территория, почти вдвое превышающая размер утраченного Украиной полуострова Крым.

Константин Маковский. Украинский пейзаж с хатами. 1901

«Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то, и другое», — сказал Зеленский.

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Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие из комментирующих задаются вопросами, расследует ли кто-то кражу земель, когда, и собираются ли вообще их возвращать государству?

«Интересно, а если подумать, так украинская земля в целостности остается только на «оккупированных» территориях?» — задается вопросом Наталья Ч.

«А есть новые матерные слова? А то старые не справляются с ситуацией!!!» — добавила Маргарита П.

«Вот это и продадут тихонько с откатом, как у нас «положено»…» — написал Владимир Р.

«Остальные земли отдадут в «хорошие европейские руки!» — отметила Валентина М.

«Так верните их, а не распродавайте за копейки», — призвала Людмила Ш.

«Ну так посади воров. Или ворон ворону глаза не выклюет?..» — пишет Валера Р.

«Как будто после снятия моратория всё будет честно и прозоро (прозрачно — М. Р.) — останемся и без земли, и без денег», — добавила Даша З.

«Это так, как у нас. Стояли на земельный участок, а потом списки сгорели… Ничего доказать нельзя», — отметила Людмила М.

«Нужно взять под личный контроль и… Ничего не делать», — иронизирует Al Kopt.

«Сколько паёв сельхозугодий под Киевом продано и застроено «малоимущими», — добавил Dmytro Ivanovych.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«А продажа иностранцам — это как?» — задается вопросом Антонина М.

«Он даже не понимает, что расписывается в собственном бессилии. У государства воруют землю, а оно это просто констатирует», — пишет Владимир А.

«В чём проблема вернуть землю? Или там все свои?» — спросил Алан В.

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Напомним, 18 мая Верховная рада Украины одобрила еще один законопроект, необходимый для завершения земельной реформы. За законопроект, разрешающий продажу земли через интернет на электронных аукционах, проголосовали 272 парламентария.