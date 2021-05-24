В связи с задержанием в Минске оппозиционера Романа Протасевича Украине следует прекратить дипломатические отношения с Белоруссией. Об этом 24 мая в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Cлона

Гончаренко также предложил официально признать власти Белоруссии угрозой международной безопасности, остановить импорт электричества на Украину, прекратить авиасообщение с Белоруссией и транзит воздушных судов над территорией страны, подготовить пакет украинских санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также на официальном уровне начать называть его «самопровозглашённым президентом Белоруссии».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие указали на то, что подобными заявлениями официальный Киев сделает хуже простому украинскому народу, так как может, в частности, повыситься стоимость электроэнергии.

«В начале февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. Проблему не удалось решить внутренними ресурсами. Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях. Занавес!» — напомнил Олег Валентинович.

«Иногда трудно понять, что хуже — патриотизм некоторых идиотов или идиотизм некоторых патриотов!» — написала Маргарита П.

«Давно «пора», только сначала лапти надо прикупить, и в светлое будущее…» — иронизирует Сергей М.

«Колониальное правительство США на Украине потребовало». Начало статьи следует читать так. А то из-за упыря-недоучки Протасевича испортим отношения еще и с белорусами», — написал Alexsandr L.

Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com Роман Протасевич

«Сами еле-еле держимся на плаву, а еще будем вводить санкции, которые по нам же и ударят», — отметила Ольга Ш.

«Только наши депутаты могут пилить ветку, на которой сидят. Беда в другом. Пострадаем опять же мы — население Украины, но только не депутаты», — пишет Владимир К.

«Видно, звоночек от хозяина уже был», — добавил Александр Александр.

«Ну да, отказываемся от поставок электроэнергии для того, чтобы поднять тарифы в три раза, хотя президент обещал не поднимать!» — написала Татьяна Б.

«А если Батька прекратит нефтепродукты поставлять?» — спрашивает Иван Л.

«Запад дал команду «фас», — отметил Валерий Николаевич Д.

«В этом желании подыграть Западу наши политики явно идут против интересов Украины и граждан Украины», — написал Станислав М.

«Как же это наивно выглядело, когда в 2014-м Лукашенко помогал майданному правительству Украины собрать урожай на приграничных Белоруссии территориях», — добавил Чико Чирико.

«А я очень рад наличию таких «людей» в Раде. Мы снова начнем топить коровьими лепешками и тем самым спасем планету от глобального потепления», — иронизирует Макс Ц.

«Я так понимаю, у Украины останется более-менее дружеская только западная граница…» — добавил Олег Б.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский

«А за ГСМ забыли?» — спросил Юрий Ф.

«Осуждать поступок Лукашенко могут те, где есть демократия и свобода слова. У нас этого нет, так что лучше молчать», — пишет Julia Julia.

«Белоруссия молодец, а то давно было бы как у нас — ни медицины, ни полиции, одна Европа стурбована (озабоченная. — О. П.)…» — добавила Виктория Б.

«Поднимете цены на топливо?! Или это вам не надо?! Электроэнергии своей не хватит, Россия уже не даст, белорусы — тоже! И что тогда?! Дипломаты хреновы!» — отреагировала Елена С.

«48% дизтоплива на Украине из Белоруссии! Зрите в корень», — подытожил Слава Н.

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Напомним, 23 мая самолёт компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, осуществил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолёта находился основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан.