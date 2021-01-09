Киев, , 14:37 — REGNUM Наращивание объема поставок бензина на Украину Белоруссией и сокращение поставок из Литвы по итогам 2020 года отметили в украинском издании enkorr (Энергетический корреспондент), ссылаясь на оперативные данные «Консалтинговой группы «А-95».

По информации аналитиков, в 2020 году белорусские нефтеперерабатывающие заводы нарастили на 23,7% (или на 163 тыс. тонн) объем поставок нефти на Украину и он достиг 854,5 тыс. тонн, «тем самым увеличив свою долю в импорте бензинов с 67% до 78%».

Максимальный объем поставок приходился на лето 2020 года. 97 тыс. тонн было импортировано на Украину в июне, 92 тыс. тонн — в июле, 89,4 тыс. тонн — в августе.

«Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45−75 тыс. т.», — добавили аналитики.

Вместе с тем, поставки бензина из Литвы за 2020 год сократились на треть (28,4%), до 235,1 тыс. тонн, что по итогам года «привело к снижению доли в импорте с 32% до 21%».

В целом по итогам 2020 года импорт бензина на Украину составил 1,095 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в 2019 году (1,038 млн. тонн).

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