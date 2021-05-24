Есть в диктатурах одна очень тяжелая черта, которая, правда, для них самих весьма удобна. Она состоит в том, что очень немногочисленны те, кто старательно борется с ними и их антидемократической деятельностью. Исключение составляют лишь жители той самой страны, жертвы диктаторских режимов, а со стороны всё принимается иначе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Любая страна, которая какое-то время жила с проклятием диктатуры, записала этот период как черную страницу в своей истории. И только лишь когда диктаторские режимы затрагивают судьбы других народов, их видение себя как стороннего наблюдателя значительно ослабевает.

В итоге, благодаря их настойчивости с одной стороны и бездействию международного сообщества с другой, диктаторы во всем мире продолжают беспрепятственно удерживать власть по сей день.

Иногда случается, что из самонадеянности и убежденности в том, что ничто не может нарушить сон закона, в который погружены иностранные правительства и международные организации, диктаторы предпринимают действия, которые настолько откровенно антидемократичны и провокационны, что свободолюбивые и продемократические рефлексы международного сообщества активируются принудительно.

Нечто подобное произошло 23 мая с Александром Лукашенко, первым и единственным на сегодняшний день президентом Белоруссии, который с 1994 года «побеждает» во всех выборных соревнованиях и считается «последним европейским диктатором».

Главной новостью всех информационных агентств с того дня остается государственный захват самолета RyanAir, который следовал из Афин в столицу Литвы Вильнюс. Как стало известно, белорусский режим заставил пилотов этого рейса посадить самолет в белорусской столице Минске, чтобы арестовать журналиста-диссидента Романа Протасевича.

Adrian Pingstone Самолет авиакомпании Ryаnair

Протасевич посвятил свои усилия раскрытию обвинений в фальсификации президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, которые Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала недействительными «из-за нарушений на всех этапах процесса».

Протасевич широко освещал жестокое подавление последовавших затем акций протеста против результатов выборов ‑ и много говорил про самого Лукашенко.

По информации, которая имеется на данный момент, агенты белорусских спецслужб, наблюдая за Протасевичем, сели вместе с ним на рейс Афины — Вильнюс, под ложным предлогом взрыва бомбы вынудили самолет изменить курс и приземлиться в Минске, где Протасевич и был задержан. Чтобы белорусские власти убедились, что все пойдет по их плану, смену курса и посадку гражданского самолета сопровождал истребитель МиГ-29.

Похищение журналиста во время полета между двумя столицами стран — членов Евросоюза заставило Европейский союз, США, НАТО и многих других вспомнить о Лукашенко.

Конкретный инцидент, который привлек к себе внимание, затрагивается на сегодняшнем внеочередном саммите ЕС, который проходит на фоне того, как многие из его участников требуют введения санкций.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

У диктатуры есть и другое очевидное зло, которое служит дурную службу активистам-правозащитникам. Оно заключается в том, что явно антидемократические поступки диктаторов, например подобные этому, совершались правительствами и организациями, которых некоторые называют защитниками прав человека и врагами авторитаризма.

Поэтому, когда на переднем крае борьбы против несвободы находятся государства, которые, не колеблясь, используют ее для достижения своих целей, вряд ли можно надеяться, что похищения, подобные похищению журналиста Протасевича президентом Белоруссии Лукашенко, не повторятся.