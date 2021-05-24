Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» после его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Факт своего исключения подтвердил Шевченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Наконец-то меня исключили из фракции «Слуга народа»! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно», — написал он в своем телеграм-канале.

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Новость обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Наглый». Многие отметили, что взгляды исключенного депутата отличаются от взглядов его бывших коллег по фракции, а исключение Шевченко было делом времени. Были и те, кто посчитал исключение из фракции постановочным и предполагают, что имеется договоренность с офисом президента Украины на данный счет…

«Шевченко — один из немногих нормальных депутатов, которые были в этой партии, и того выгнали. Я думаю, ему это только на пользу пойдет…» — написал Андрей Р.

President.gov.by Евгений Шевченко

«В этой партии нужно доплатить ещё, чтоб выгнали», — написал Андрей Л.

«Потихоньку самораспускаются. Видимо, скоро внеочередные выборы», — предположил Сергей К.

«Надо было ему давно уйти из этого цирка!» — пишет Алла Ч.

«Оказался не стадным?» — спросил Нонна Ц.

«Может быть, до господина Шевченко хоть сейчас дойдет, что в одиночку бороться за то, во что сам веришь, БЕСПОЛЕЗНО», — написал Михаил Б.

«А зачем этой партии думающие люди? Ими сложно манипулировать! Популяцию маргиналов следует очищать от инакомыслящих… Так легче эволюционировать!» — отметила Наталья С.

«Ну и что… У Жеки мандат остаётся! Жека знает, что «слуги дьявола» не оправдали народного доверия и тем самым обречены…» — добавил Аристарх Платонович.

«Скоро вся посыпется. Такая же участь, как у любой неидеологической партии. Оставшуюся треть подберёт [председатель Рады Дмитрий] Разумков», — пишет Александр Т.

«Ну как же, посмел инициативу проявить! Зе-служки должны быть покорными и тупыми, как пахан», — написала Валентина А.

«Ну и хорошо, нормальный мужик. Нефиг ему делать в этом зверинце», — отреагировал Юрий Б.

President.gov.by Александр Лукашенко встречается с Евгением Шевченко

«Перекрестится мужик», — добавил Владимир Васильевич.

«А [депутата от фракции «Слуга народа» Максима] Бужанского ещё не исключили?» — спросил Yuriy.

«Поздравляю Евгения!!! Отмывать себя теперь надо», — пишет Oleq.

«В СН нет места адекватным людям, так что все правильно. Да, пусть тоже включат и дуру Тихановскую», — написала Людмила.

«Вот очень странные понты у этого Шевченко… Неужели под этим соусом он будет новым лицом «оппозиции»… Хотят досрочные объявить, и Зе[ленский] надеется на ещё 5 лет…» — предположил Vladislav Odessa.

«Это уже ясно давно, что им нужны только угодные им. Примеров было уже достаточно», — добавил Viktor V.

«Будет псевдооппозицией, перетянет часть процентов оппозиции, и после выборов у СН опять будет большинство», — считает Andrey.

Илья Хохлов Вадим Рабинович

«Ну это должно было случиться рано или поздно. В прислугах теперь только соросятня и останется», — пишет Baroque O'Bama.

«Кстати, Шевченко исключили за встречу с Батькой, Марьяна Безуглая (депутат Рады от фракции «Слуга народа». — О. П.) встречалась с послом США и обсуждала реформу СБУ, и никто крик не поднял за ее полномочия и не исключают», — отметил Борис.

«Правильно! Пусть распадаются, чтобы перевыборы провести можно было. А Шевченко желаю удачи! Ему не по пути с зелёными», — написала Ирина.

«С Шевченко все как-то нарочито театрально, постановочно. Все пахнет договорняком с ОП (офисом президента Украины. — О. П.)», — предполагает Kyrortnik.

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Напомним, накануне, 23 мая, Евгений Шевченко прокомментировал в своем телеграм-канале задержание бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

«Вот это государственность!» — написал Шевченко.