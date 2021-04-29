Киев, , 09:49 — REGNUM Заявление в национальную полицию Украины пообещал подать депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Об этом он написал 28 апреля в своём телеграм-канале.

Парламентарий отреагировал на видеозапись, сделанную во время проведения марша, посвящённого дивизии СС «Галичина» в Киеве. На кадрах видно, как один из участников митинга вскидывает руку в нацистском приветствии.

«Утром подам в национальную полицию заявление о совершении преступления», — сказал депутат.

По информации агентства «Украинские новости», «зигующим» неонацистом оказался некий Владимир Кошовенко. Позже он сообщил в социальных сетях, что показывал якобы не нацистское приветствие, а трезубец, вытянув руку.

Как сообщил новостной телеграм-канал PavlovskyNews, социальная сеть Facebook начала блокировать учётные записи украинских журналистов, публиковавших видео с неонацистского марша в Киеве.

«Видео также удаляют с формулировкой «запрещённая символика, восхваление или поддержка опасных лиц или организаций», — сказано в сообщении.

В частности, администрация социальной сети на трое суток заблокировала страницу журналиста телеканала «НАШ» Максима Назарова, опубликовавшего видео с «зигующим» Кошовенко.

«К слову, саму акцию сопровождала полиция, и вопросов к митингующим у них не было», — добавили журналисты PavlovskyNews.

Как сообщало издание Strana.ua, участники неонацистского марша в Киеве назвали себя силой, «готовой воевать в Москве».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские неонацисты назвали себя «силой, готовой воевать в Москве»