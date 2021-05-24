«Не дай бог народу дадут оружие» — Медведев уточнил позицию по вакцинации
Заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах допустима обязательная вакцинация и сослался на опыт Советского Союза в этом вопросе, вновь вызвало негодование среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».
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"Сейчас плавно и подведут под обязательные требования. Хотя ранее об этом и речи не было. В принципе, после поправок и пенсионного возраста цена их обещаний меньше билета на трамвай», — заметил Сергей П.
Некоторые комментаторы согласились с позицией Медведева и указали, что Российская Федерация имеет большой опыт по массовой вакцинации со времён СССР, а значит, располагает проверенным планом действий в данной ситуации.
«У России как преемницы СССР большой опыт в создании вакцин! Сам по себе коронавирус появился много лет назад, и вакцины разрабатывались давно, они прекрасно себя показали! Я знаю многих, кто привился. У людей всё нормально со здоровьем, без осложнений», — написала Лидия Б.
Другие напомнили, что добровольное согласие в области вакцинации является непоколебимым условием, согласно которому большинство населения страны спокойно восприняло проведение таких процедур.
«Есть такое понятие, как информированное добровольное согласие. Люди вправе изучать всю информацию о прививках, о возможных негативных последствиях, оценивать риски, сравнивать риски заболеть с побочкой от прививки и уже на основании этого принимать решение. Любое давление, включая информационную шумиху, нарушают медицинскую этику и права людей», — указала Полина М.
Часть пользователей отметили, что сравнивать современную Россию и Советский Союз некорректно, потому что обязательная вакцинация в СССР была в контексте полного одобрения со стороны народа и широкой поддержки действий руководства государства.
«А ещё в СССР пенсии выше были, и была уверенность в завтрашнем дне, и квартиры давали, и безработицы не было. Если начинать сравнение, то продолжать это нужно до логического конца», — считает Денис В.
Ряд пользователей напомнили, что социальное расслоение в Российской Федерации не прекращается, а наоборот, увеличивается. В связи с этим действия властей всё меньше находят отклик среди населения и подобные инициативы могут привести к серьёзным волнениям в обществе.
«Раньше люди верили властям, любили свою страну и старались, чтобы в этой стране было всё хорошо, в том числе и своим трудом и отзывчивостью. А сегодня, да не дай Бог народу дадут оружие, как на Красной площади в 41-м. Народ уже давно живёт сам по себе, а верхушка — сама по себе. Они ещё смеют о чём-то просить народ, который они же предали и продали», — поделился своим мнением Дмитрий М.
Нашлись и те, кто призвал государство отстать от простых людей. Граждане убеждены, что люди сами лучше разберутся с тем, что им делать со своим организмом.
«Я не пойму: в чём проблема? Кто не хочет, тот пусть не делает! Это выбор каждого отдельного человека! Зачем кого-то заставлять?!» — задаётся вопросом Роман Р.
Напомним, 23 мая заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил в Facebook свои слова о том, что иногда в государственных интересах допустима обязательная вакцинация, и сослался на опыт Советского Союза в этом вопросе.