Заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который пояснил свои слова о том, что иногда в государственных интересах допустима обязательная вакцинация и сослался на опыт Советского Союза в этом вопросе, вновь вызвало негодование среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформатор

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"Сейчас плавно и подведут под обязательные требования. Хотя ранее об этом и речи не было. В принципе, после поправок и пенсионного возраста цена их обещаний меньше билета на трамвай», — заметил Сергей П.

Некоторые комментаторы согласились с позицией Медведева и указали, что Российская Федерация имеет большой опыт по массовой вакцинации со времён СССР, а значит, располагает проверенным планом действий в данной ситуации.

«У России как преемницы СССР большой опыт в создании вакцин! Сам по себе коронавирус появился много лет назад, и вакцины разрабатывались давно, они прекрасно себя показали! Я знаю многих, кто привился. У людей всё нормально со здоровьем, без осложнений», — написала Лидия Б.

Другие напомнили, что добровольное согласие в области вакцинации является непоколебимым условием, согласно которому большинство населения страны спокойно восприняло проведение таких процедур.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Есть такое понятие, как информированное добровольное согласие. Люди вправе изучать всю информацию о прививках, о возможных негативных последствиях, оценивать риски, сравнивать риски заболеть с побочкой от прививки и уже на основании этого принимать решение. Любое давление, включая информационную шумиху, нарушают медицинскую этику и права людей», — указала Полина М.

Часть пользователей отметили, что сравнивать современную Россию и Советский Союз некорректно, потому что обязательная вакцинация в СССР была в контексте полного одобрения со стороны народа и широкой поддержки действий руководства государства.

«А ещё в СССР пенсии выше были, и была уверенность в завтрашнем дне, и квартиры давали, и безработицы не было. Если начинать сравнение, то продолжать это нужно до логического конца», — считает Денис В.

Ряд пользователей напомнили, что социальное расслоение в Российской Федерации не прекращается, а наоборот, увеличивается. В связи с этим действия властей всё меньше находят отклик среди населения и подобные инициативы могут привести к серьёзным волнениям в обществе.

«Раньше люди верили властям, любили свою страну и старались, чтобы в этой стране было всё хорошо, в том числе и своим трудом и отзывчивостью. А сегодня, да не дай Бог народу дадут оружие, как на Красной площади в 41-м. Народ уже давно живёт сам по себе, а верхушка — сама по себе. Они ещё смеют о чём-то просить народ, который они же предали и продали», — поделился своим мнением Дмитрий М.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Нашлись и те, кто призвал государство отстать от простых людей. Граждане убеждены, что люди сами лучше разберутся с тем, что им делать со своим организмом.

«Я не пойму: в чём проблема? Кто не хочет, тот пусть не делает! Это выбор каждого отдельного человека! Зачем кого-то заставлять?!» — задаётся вопросом Роман Р.

Напомним, 23 мая заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил в Facebook свои слова о том, что иногда в государственных интересах допустима обязательная вакцинация, и сослался на опыт Советского Союза в этом вопросе.