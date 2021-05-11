Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом правительства в Госдуме 12 мая. Задача по созданию «мощного и надёжного щита в сфере санитарной и биологической безопасности» поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в послании. Разработка «эпидемиологического щита» России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сведению к минимуму риска проникновения в страну опасных инфекций.

Все подробности о том, как Россия борется с коронавирусной инфекцией и создаёт «санитарный щит», — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости