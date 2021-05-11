В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3070 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 150 человек, +11 за последние сутки) и ОРВИ (29 467 человек, +50 за последние сутки).
Уже 690 жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 62 случая.
Ученый заявила о связи заболеваемости COVID-19 с погодой в России
Погодные условия в России в ближайшие два месяца будут определять ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она пояснила, что этот процесс связан с конкуренцией различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, случаи заражения которыми фиксируются в разных точках мира и уже выявлены в РФ.