Немецкое архитектурное бюро Kleihues + Kleihues безвозмездно передало Украине проект музея Майдана, так как гонорар за проект музея оказался непривлекательным, рассказал в интервью DW архитектор Ян Кляйгус.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Мы бы не отказались от гонорара, если бы он действительно был привлекательным», — сказал архитектор.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook читатели изданий «Страна.ua» и «Шарий.net» (в Facebook и «ВКонтакте»). Многие отметили, что вряд ли после подобного с Украиной кто-нибудь захочет иметь дело, в частности, инвестировать в ее экономику.

«О как! На такое кидалово наши можновладцы (представители власти. — О. П.) не рассчитывали. Это ж сколько на откатах потеряют, да вообще, сколько стырить можно было! Ну, ничего. Это же только проект, впереди еще строительство. Отыграются», — написала Тамара В.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан

«Теперь бы найти, кто построит бесплатно…» — добавил Vovan N.

«Так вы ж знали, на что подписываетесь! Или вам сказали, типа: «Начинайте, деньгами не обидим!?» — спросил Михаил Г.

«Это плевок с их стороны нашим ворам», — отметил Алексей Юрьевич.

«Какая «революция», такой и музей», — пишет Вадим Ж.

«Это утешительный приз, в честь завершения строительства СП-2», — иронизирует Александр Б.

«Он нам и бесплатно не нужен!» — отметила Антонина Ч.

«Гору покрышек навалить и подпалить, лучшая память о том, как оно было», — пишет Дмитрий Г.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Можно было салом да горилкой. В 1941-м прокатывало», — добавила Irina K., видимо, имея ввиду сотрудничество с гитлеровской Германией во время Великой Отечественной войны украинских националистов, проживающих в западных регионах УССР (ныне более известных как западноукраинский регион Галичина).

«Музей Майдана должен быть в форме кастрюли», — написал Oleg Andreevich.

«Страна символов, разрушенных заводов, фабрик, надежд, судеб, каких-то музеев сомнительных… Стыд какой!..» — добавила Светлана Л.

«Кто бы сомневался! В стране беспредела и коррупции другого и ждать не приходится. Сомали!» — отметил Вадим М.

«Из покрышек и бутылок было бы дешевле!» — добавила Ирина Е.

«Зачем для позорного события, повергшего страну в хаос, музей?» — спрашивает Катя Я.

«Цена гонорара прямо пропорциональна достоинству рэволюции гидности (революции достоинства. — О. П.)», — пишет Lobsang Rampa.

«Вот это по-украински… Потомки-мазепинцы», — отметила Наталия В.

«Ну-с, кто-то хочет ещё иметь дела с окраиной?» — спрашивает Oleg F.

«В странах строят заводы и фабрики, которые вместе с развитием сельского хозяйства делают деньги, поднимают уровень жизни граждан, а на Украине то Круты, то голодомор, то майданы… Но при этом боятся сделать перепись, которая выдаст страшную украинскую тайну 20−23 млн убыли населения за годы их незалежного дурью маяния», — написал Николай С.

«Такое огромное здание набьют кастрюлями, касками и булыжником?» — задается вопросом Кир Анатольевич.

«Главное, чтоб не забыли нацистскую символику нафигачить! Иначе какой это музей патриотизма?» — спросил Andrey G.

«Ну, ожидаемо. А не надо связываться с кидалами. Или немцы думали, что они особенные?» — спросила Галина Р.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Жадность

«Ну, честно говоря, я не понимаю зачем нам нужен музей кухни? Кастрюли и сковородки мы каждый день наблюдаем на своих кухнях. Но если проект подразумевает приток туристов, чтобы они могли увидеть, куда еще можно применить кастрюлю, то могу вас разочаровать, — проект провальный… Просто отмыв денег…» — пишет Дорогой Ильич.

«Вот немцы дураки-то, отдали бесплатно, а в Украине под этот проект пару лярдов долларов спилят…» — отметил Ivan G.

«А чего там с музеем Майдана архитектурить-то? Покрышки сложили домиком — вот и музей», — добавил один из комментирующих.

«Хороший пиар-ход! Теперь-то с Украиной все будут «хотеть» иметь дело…» — отметила Маруся Р.

«Тик ещё должны доплатить украинским хлопцам, що воны сдерживают агрессию против всей Европы и Неметчини!» — добавил Лейхем С.

«Государство-мошенник!» — отреагировал Сергей К.

«Давайте всю Украину застроим музеями Майдана: если шиза, то уж по полной. А если не будет музея, то устроим майдан за то, что бы был музей Майдана, и потом ему так же сделаем музей. Получится музей майдана, который стоял за то, чтобы был музей Майдана. Прямо-таки квантовая зацикленность получается», — подытожил Дмитрий Ш.

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Напомним, в апреле 2020 года в ходе онлайн-урока истории учитель Элла Сытник надела на голову кастрюлю в знак солидарности с участниками госпереворота 2013−2014 годов.