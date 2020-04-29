Киев, 29 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В ходе онлайн-урока истории учитель Элла Сытник надела на голову кастрюлю в знак солидарности с участниками госпереворота 2013−2014 годов. Видео урока опубликовано 29 апреля на официальном Youtube-канале министерства образования Украины.
Ученикам пятого класса провели урок истории на тему «Революция достоинства и российско-украинская война».
Она рассказала, что 30 ноября 2013 года сотрудники спецподразделения «Беркут» разогнали «студентов», хотя данная информация не соответствует действительности.
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Позже преподаватель рассказала о «диктаторских законах», которые приняли власти страны, а также продемонстрировала реакцию протестующих, надев на голову кастрюлю.
В ходе урока ни слова не было сказано ни об убитых сотрудниках правоохранительных органов в Киеве, ни об обстрелах Донбасса боевиками ВСУ, зато Сытник заявила о «российской агрессии». По её словам, желание жителей Крыма воссоединиться с Россией является «фейком».
Напомним, ранее в онлайн-уроках, запущенных для украинских школьников из-за карантина, выявили множество ошибок, однако впервые детям была открыто изложена антироссийская государственная пропаганда Украины.
Напомним, вопреки попыткам украинских политиков и СМИ объяснить гражданскую войну в Донбассе «российской агрессией», армии РФ нет на территории Донбасса, а Россия не является стороной конфликта. Для скорейшего урегулирования украинского кризиса РФ выступает одним из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.
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