Киев, , 14:15 — REGNUM В ходе онлайн-урока истории учитель Элла Сытник надела на голову кастрюлю в знак солидарности с участниками госпереворота 2013−2014 годов. Видео урока опубликовано 29 апреля на официальном Youtube-канале министерства образования Украины.

Ученикам пятого класса провели урок истории на тему «Революция достоинства и российско-украинская война».

«Евромайдан — это и место, и символ акции протеста против ошибочной политики власти», — заявила учитель, отметив, что протесты в Киеве были законными и носили мирный характер.

Она рассказала, что 30 ноября 2013 года сотрудники спецподразделения «Беркут» разогнали «студентов», хотя данная информация не соответствует действительности.

Читайте также: ГБР Украины завершило расследование двух дел о разгоне «мирных митингующих»

Позже преподаватель рассказала о «диктаторских законах», которые приняли власти страны, а также продемонстрировала реакцию протестующих, надев на голову кастрюлю.

В ходе урока ни слова не было сказано ни об убитых сотрудниках правоохранительных органов в Киеве, ни об обстрелах Донбасса боевиками ВСУ, зато Сытник заявила о «российской агрессии». По её словам, желание жителей Крыма воссоединиться с Россией является «фейком».

"Начинается открытая агрессия российской державы против независимой Украины. Вооружённые силы, добровольцы, волонтёры стали необоримой стеной против агрессора. Война длится до сих пор. Но крепнут наши силы. Растёт наша армия», — подытожила историк.

Напомним, ранее в онлайн-уроках, запущенных для украинских школьников из-за карантина, выявили множество ошибок, однако впервые детям была открыто изложена антироссийская государственная пропаганда Украины.

Напомним, вопреки попыткам украинских политиков и СМИ объяснить гражданскую войну в Донбассе «российской агрессией», армии РФ нет на территории Донбасса, а Россия не является стороной конфликта. Для скорейшего урегулирования украинского кризиса РФ выступает одним из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Онлайн-урок на Украине: учитель назвала Ливонский орден «Ливанским»