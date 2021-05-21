На российском телеканале СТС 7 июня начнется показ сериала «100 000 минут вместе», сообщается на странице телеканала в социальной сети Facebook. По информации издания «Страна.ua», сериал был снят студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Предстоящую премьеру нового украинского сериала на российском канале обсудили читатели телеграм-каналов «Леся из Страны» и «#МОНТЯН!». Многие отметили, что, с одной стороны, для официального Киева Россия является страной-«агрессором», а с другой — в России успешно демонстрируются украинские сериалы.

«Бизнес. Хороший фильм обязательно купят. Уж очень всё заполитизировано. Отходить от этого дурдома нужно», — пишет Mangust Last.

«Строго говоря, у России нет конфронтации с Украиной. Это у Украины она есть. Хотя я бы тоже подумал о неких ограничениях. А то что это такое…» — добавил Олег Евгеньевич.

«Мы ещё купим ваши киностудии, Довженко, например… А вообще весь этот бред начинает надоедать. Одни бабло зарабатывают, при этом стравливают других», — пишет Foma.

«А они скажут: «Ничего личного, это просто бизнес», — написал Pavel H.

«Агрессия агрессией, а денежки-то важнее», — отметила olya. Odessa.

«Ничего нового. Своя «липецкая фабрика» (фабрика «Рошен» в Липецке, которой ранее владел Пётр Порошенко — О. П.) должна быть у каждого президента Украины, а вернее, президентов того, что сейчас осталось от Украины», — написал Максим Б.

«Ну если там разрешают. Было бы там волевое решение, и *и*ец котенку прилетел бы быстро», — добавила Лера.

«Ну «Папик» мне зашёл… Актеры не виноваты… Кушать всем хоцца», — написал один из читателей.

Kinopoisk.ru Постер сериала «100 тысяч минут вместе»

«Проблема в том, что этот сериал кто-то еще и смотрит», — отметил Vova.

«Поздравляем зелебобика и «квартал»! Россия, может быть, и «агрессор», а медиабизнес — по утверждённому корпоративному плану!» — добавил Анатолий.

«Чисто моё субъективное мнение, у СТС для меня был один успешный сериал, и это были «Воронины» — американская адаптация. «Кухня» чё-то не зацепила, а все остальные просто шлак… Похоже, выезжают на «Уральских пельмянях» и зелебобе», — пишет Anna.

«Причем против этого канала санкции введены», — отметил Алексей 31.

«95 Квартал» Зеленского заходит на телевизионный рынок России с новым сериалом «100 000 минут вместе». После успеха «Сватов» и «Папика» россияне увидят новую премьеру от президента Украины. В этой связи несколько вопросов.

Почему Зеленский продолжает запрет русского языка в кино и на ТВ в Украине, говорит о развитии украинского языка, но его студия снимает кино и сериалы на русском языке? Это не для Украины, а для России?

Почему в Украине запрещены российские телеканалы? Чтобы солдаты на фронте не смогли посмотреть сериалы своего верховного главнокомандующего на телеканалах государства, с которым они якобы воюют?

Цитата из т/с «100 тысяч минут вместе». Реж. Руслан Ханумак. 2020. Украина

Почему Украине газ покупать в России нельзя, а Зеленскому свои сериалы продавать в России можно? Потому что свой карман президенту дороже, чем карманы миллионов украинцев?

Кто-то назовёт это гибридной войной. Я же назову это мерзостью. Ты или соответствуй своим заявлениям о «войне» с Россией, или лети к Путину и договаривайся о том, чтобы не только ты на рынках России деньги зарабатывал, но и все предприятия Украины», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, в апреле на телеканале СТС вышел второй сезон комедийного сериала «Папик», снятого студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.