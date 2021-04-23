В онлайн-режиме 22−23 апреля стартовал международный саммит, направленный на вопросы борьбы с изменением климата. Инициатором форума на высшем уровне являются США. Встреча проходит в виде видеоконференции. Своё участие в мероприятии уже подтвердили многие лидеры мировых стран. В числе участников — президент РФ Владимир Путин. Всего в видеоконференции принимают участие 40 глав государств, а также генеральные секретари ООН и НАТО и папа Римский Франциск. Обо всех основных заявлениях и выступлениях на саммите рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Климат Иван Шилов ИА REGNUM

15:32 22.04.2021 Премьер-министр Индии Нарендра Моди: мы используем солнечные батареи, участвуем в коалициях по борьбе со стихийными бедствиями.

15:33 22.04.2021 Развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

15:33 22.04.2021 Китай достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран, пообещал глава КНР Си Цзиньпин.

15:33 22.04.2021 Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021—2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

15:35 22.04.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: мы приветствуем США в первых рядах борцов с изменением климата.

15:36 22.04.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: нужно, чтобы все учёные и страны сотрудничали.

15:41 22.04.2021 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга: наша реакция на изменение климата больше не является сдерживающим фактором нашей экономики.

15:47 22.04.2021 Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

15:57 22.04.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель: нам необходимо опираться на инновации в технологиях и на возобновляемые источники энергии.

16:00 22.04.2021 Ангела Меркель: Германия к 2038 году намеревается полностью отказаться от использования угля в электрогенерации и перейти на возобновляемые источники энергии. В 2020 году 46% всей электрогенерации в Германии было произведено из возобновляемых источников.

16:07 22.04.2021 Путин: вчера у меня было обращение к Федеральному собранию. В числе важнейших была поставлена задача существенно ограничить накопленный объём чистой эмиссии в России к 2050 году.

16:07 22.04.2021 Путин: по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени сократила выбросы парниковых газов, они уменьшились в два раза.

16:07 22.04.2021 Путин: это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики. В результате 45% энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии.

16:07 22.04.2021 Путин: мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа.

16:07 22.04.2021 Путин: создаём также инфраструктуру производства водорода.

16:08 22.04.2021 Путин: не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление, возникла далеко не вчера.

16:08 22.04.2021 Путин: углекислый газ держится в атмосфере сотни лет — мало говорить об объёмах эмиссии, нужно говорить о поглощении углекислого газа. Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов.

16:08 22.04.2021 Путин: следует учитывать все факторы глобального потепления

16:10 22.04.2021 Германия планирует к 2038 году уйти от использования угля и перейти к возобновляемым источникам энергии, заявила 22 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе виртуального саммита по климату. Об этом: К 2038 году мы хотим убрать уголь из электрификации — Меркель

16:12 22.04.2021 Президент России Владимир Путин предложил сократить глобальную эмиссию метана в предстоящие 30 лет в два раза — это может привести к снижению глобальной температуры к 2050 году на 0,18 градуса Цельсия.

16:20 22.04.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что в Сахалинской области начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговле углеродными единицами. Осуществление проекта позволит достичь углеродной нейтральности Сахалинской области к 2025 году.

16:24 22.04.2021 Корейский народ, столкнувшись с проблемой COVID-19, поставил себе задачу углеродной нейтральности в 2050 году, заявил 22 апреля президент Южной Кореи Мун Джэин в ходе виртуального саммита по климату. Читайте подробнее: Мы к 2050 году решили добиться нулевых выбросов — президент Южной Кореи

16:28 22.04.2021 Надежной правовой основной для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций, заявил президент России Владимир Путин. Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Прежде всего это касается реализации рамочной конвенции ООН «Об изменении климата», Киотского протокола и Парижского соглашения.

16:31 22.04.2021 Россия ведет энергичную работу по формированию современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение, сказал президент России Владимир Путин.

16:31 22.04.2021 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство поставило задачу сократить объемы выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года.

16:34 22.04.2021 Владимир Путин: Россия по сравнению с 1990 годом в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся последние 20 лет. И как результат — сейчас 45% российского энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.

16:35 22.04.2021 Объём выбросов ЮАР намерена к 2030 году снизить на 28%, заявил президент страны Сирил Рамафоса 22 апреля в ходе виртуального саммита по климату. Об этом: ЮАР к 2030 году снизит выбросы на 28% — Рамафоса

16:37 22.04.2021 Россия приглашает все страны к сотрудничеству в мониторинге всех видов вредных выбросов в атмосферу, заявил Владимир Путин на международном саммите по вопросам климата. Подробности в материале: Путин призвал все страны к сотрудничеству в мониторинге вредных выбросов

16:39 22.04.2021 Президент России Владимир Путин: углекислый газ держится в атмосфере сотни лет. Мало говорить только о новых объемах эмиссии — важно заниматься вопросам поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. В этой связи Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов, как своих, так и чужих, за счет поглощающих способностей наших экосистем, которые оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год.

16:43 22.04.2021 Глобальное развитие должно быть не только «зеленым», но и «устойчивым», причем во всей полноте этого понятия — для всех стран без исключения, а соответственно, увязываться с продвижением вперед по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами, сказал президент России Владимир Путин.

16:49 22.04.2021 Канада собирается достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил 22 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе виртуального саммита по климату. Подробности в материале: Нет вакцины против изменения планеты — Трюдо

16:59 22.04.2021 Россия готова предоставлять преференции иностранным компаниям, инвестирующим в чистые технологии, заявил Владимир Путин на саммите по вопросам климата. Об этом: Путин пообещал преференции иностранцам, инвестирующим в чистые технологии

17:00 22.04.2021 Генсек ООН Антониу Гутерреш в своём аккаунте в Twitter приветствовал планы США к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50−52% по сравнению с 2005 годом.

17:01 22.04.2021 Саудовская Аравия собирается к 2030 году сократить на 50% использование невозобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе виртуального саммита по климату. Подробности в материале: Король Саудовской Аравии рассказал о планах по снижению выбросов

17:13 22.04.2021 Бразилия производит меньше трёх процентов от общемирового количества выбросов в атмосферу, заявил 22 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе виртуального саммита по климату. Нулевых показателей по выбросам Бразилия намерена достичь к 2050 году. Читайте подробнее: Бразилия производит меньше 3% от общего числа выбросов — Болсонару

17:14 22.04.2021 Во время онлайн-саммита по климату, который проходит 22 апреля по инициативе Соединенных Штатов, президент Франции Эммануэль Макрон был прерван на полуслове, а президент РФ Владимир Путин выведен на экран без предупреждения. Читайте также: «Макрона перебили, Путина не предупредили» — конфузия на саммите Байдена

17:33 22.04.2021 Мексика намерена использовать нефть только для внутренних нужд, заявил 22 апреля мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе виртуального саммита по климату. Читайте также: Мы не будем экспортировать нефть-сырец — президент Мексики

17:48 22.04.2021 Турция активно борется с изменениями климата и за чистоту окружающей среды, заявил 22 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату. Об этом: В Турции высажено 5 млрд саженцев — Эрдоган

17:56 22.04.2021 Турция — один из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату. Об этом: Турция — один из лидеров в Европе по возобновляемым источникам — Эрдоган

18:21 22.04.2021 Ежегодное бюджетное финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, которая ведётся в развивающихся странах, будет удвоено со стороны США к 2024 году, заявил американский президент Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату. Читайте подробнее: США к 2024 году удвоят финансирование борьбы с изменением климата

18:35 22.04.2021 Бизнес должен увеличить затраты на вложения в борьбу с изменениями климата в развивающихся странах, заявил 22 апреля президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Байден призвал бизнес не жалеть денег на помощь развивающимся странам