Владимир Путин принял участие в саммите по климату – все новости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди: мы используем солнечные батареи, участвуем в коалициях по борьбе со стихийными бедствиями.
Развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Китай достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран, пообещал глава КНР Си Цзиньпин.
Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021—2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: мы приветствуем США в первых рядах борцов с изменением климата.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: нужно, чтобы все учёные и страны сотрудничали.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга: наша реакция на изменение климата больше не является сдерживающим фактором нашей экономики.
Канцлер Германии Ангела Меркель: нам необходимо опираться на инновации в технологиях и на возобновляемые источники энергии.
Ангела Меркель: Германия к 2038 году намеревается полностью отказаться от использования угля в электрогенерации и перейти на возобновляемые источники энергии. В 2020 году 46% всей электрогенерации в Германии было произведено из возобновляемых источников.
Путин: вчера у меня было обращение к Федеральному собранию. В числе важнейших была поставлена задача существенно ограничить накопленный объём чистой эмиссии в России к 2050 году.
Путин: по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени сократила выбросы парниковых газов, они уменьшились в два раза.
Путин: это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики. В результате 45% энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии.
Путин: мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа.
Путин: создаём также инфраструктуру производства водорода.
Путин: не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление, возникла далеко не вчера.
Путин: углекислый газ держится в атмосфере сотни лет — мало говорить об объёмах эмиссии, нужно говорить о поглощении углекислого газа. Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов.
Путин: следует учитывать все факторы глобального потепления
Германия планирует к 2038 году уйти от использования угля и перейти к возобновляемым источникам энергии, заявила 22 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе виртуального саммита по климату.
Об этом: К 2038 году мы хотим убрать уголь из электрификации — Меркель
Президент России Владимир Путин предложил сократить глобальную эмиссию метана в предстоящие 30 лет в два раза — это может привести к снижению глобальной температуры к 2050 году на 0,18 градуса Цельсия.
Президент России Владимир Путин заявил, что в Сахалинской области начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговле углеродными единицами. Осуществление проекта позволит достичь углеродной нейтральности Сахалинской области к 2025 году.
Корейский народ, столкнувшись с проблемой COVID-19, поставил себе задачу углеродной нейтральности в 2050 году, заявил 22 апреля президент Южной Кореи Мун Джэин в ходе виртуального саммита по климату.
Читайте подробнее: Мы к 2050 году решили добиться нулевых выбросов — президент Южной Кореи
Надежной правовой основной для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций, заявил президент России Владимир Путин. Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Прежде всего это касается реализации рамочной конвенции ООН «Об изменении климата», Киотского протокола и Парижского соглашения.
Россия ведет энергичную работу по формированию современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение, сказал президент России Владимир Путин.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство поставило задачу сократить объемы выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году по сравнению с уровнем 2013 года.
Владимир Путин: Россия по сравнению с 1990 годом в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся последние 20 лет. И как результат — сейчас 45% российского энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.
Объём выбросов ЮАР намерена к 2030 году снизить на 28%, заявил президент страны Сирил Рамафоса 22 апреля в ходе виртуального саммита по климату.
Россия приглашает все страны к сотрудничеству в мониторинге всех видов вредных выбросов в атмосферу, заявил Владимир Путин на международном саммите по вопросам климата.
Подробности в материале: Путин призвал все страны к сотрудничеству в мониторинге вредных выбросов
Президент России Владимир Путин: углекислый газ держится в атмосфере сотни лет. Мало говорить только о новых объемах эмиссии — важно заниматься вопросам поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. В этой связи Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов, как своих, так и чужих, за счет поглощающих способностей наших экосистем, которые оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год.
Глобальное развитие должно быть не только «зеленым», но и «устойчивым», причем во всей полноте этого понятия — для всех стран без исключения, а соответственно, увязываться с продвижением вперед по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами, сказал президент России Владимир Путин.
Канада собирается достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил 22 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе виртуального саммита по климату.
Подробности в материале: Нет вакцины против изменения планеты — Трюдо
Россия готова предоставлять преференции иностранным компаниям, инвестирующим в чистые технологии, заявил Владимир Путин на саммите по вопросам климата.
Об этом: Путин пообещал преференции иностранцам, инвестирующим в чистые технологии
Генсек ООН Антониу Гутерреш в своём аккаунте в Twitter приветствовал планы США к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50−52% по сравнению с 2005 годом.
Саудовская Аравия собирается к 2030 году сократить на 50% использование невозобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе виртуального саммита по климату.
Подробности в материале: Король Саудовской Аравии рассказал о планах по снижению выбросов
Бразилия производит меньше трёх процентов от общемирового количества выбросов в атмосферу, заявил 22 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе виртуального саммита по климату. Нулевых показателей по выбросам Бразилия намерена достичь к 2050 году.
Читайте подробнее: Бразилия производит меньше 3% от общего числа выбросов — Болсонару
Во время онлайн-саммита по климату, который проходит 22 апреля по инициативе Соединенных Штатов, президент Франции Эммануэль Макрон был прерван на полуслове, а президент РФ Владимир Путин выведен на экран без предупреждения.
Читайте также: «Макрона перебили, Путина не предупредили» — конфузия на саммите Байдена
Мексика намерена использовать нефть только для внутренних нужд, заявил 22 апреля мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе виртуального саммита по климату.
Читайте также: Мы не будем экспортировать нефть-сырец — президент Мексики
Турция активно борется с изменениями климата и за чистоту окружающей среды, заявил 22 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату.
Турция — один из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату.
Об этом: Турция — один из лидеров в Европе по возобновляемым источникам — Эрдоган
Ежегодное бюджетное финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, которая ведётся в развивающихся странах, будет удвоено со стороны США к 2024 году, заявил американский президент Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату.
Читайте подробнее: США к 2024 году удвоят финансирование борьбы с изменением климата
Бизнес должен увеличить затраты на вложения в борьбу с изменениями климата в развивающихся странах, заявил 22 апреля президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату.
Читайте подробнее: Байден призвал бизнес не жалеть денег на помощь развивающимся странам
США приняли план оказания финансовой помощи другим государствам в сфере борьбы с изменением климата на планете. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Частный сектор стран Евросоюза должен больше вкладывать в экологические программы, заявил 22 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе виртуального саммита по климату.
Подробности в материале: Евросовет мобилизует $1 млрд на финансирование «зелёных» программ
Увеличение биоразнообразия, сохранение зелёных насаждений — это вклад Габона в борьбу с климатическими изменениями на планете, заявил 22 апреля президент республики Али Бонго Ондимба в ходе виртуального саммита по климату.
Читайте подробнее: Габон представил свою программу борьбы с изменением климата
Президент РФ Владимир Путин в ходе Климатического саммита предложил международному сообществу целый ряд конкретных мер по сохранению климата, которые требуют объединения усилий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: Путин предложил меры по сохранению климата
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что президент РФ Владимир Путин изложил на климатическом саммите прогрессивные идеи, которые позволяют работать сообща.
Лидеры десятков стран и организаций подтвердили обязательства существенно сократить объём вредных выбросов к 2050 году и призвали к единству в этом вопросе для преодоления климатического кризиса, сообщил 23 апреля телеканал CGTN.
Об этом: Мировые лидеры подтвердили обязательства по сокращению выбросов к 2050 году
Путин на саммите лидеров по климату:
Путин: «Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии».
«Глобальное развитие должно быть не просто «зелёным», но и устойчивым во всей полноте этого понятия. Причём для всех стран без исключения. А соответственно, тесно увязываться с продвижением вперёд по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами» — Путин.
«Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем», — отметил президент России Владимир Путин.
Путин: «Мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа; реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики; обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников. Создаём также инфраструктуру производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя».
«В Сахалинской области, начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговли углеродными единицами. Его осуществление позволит достичь углеродной нейтральности этого российского региона уже к 2025 году», — Путин.
Телеведущая Ольга Скабеева назвала странным поведение Джо Байдена на климатическом саммите: по ее мнению, американский лидер показал, что боится Владимира Путина.
«Президент США единственный из участников форума сидел в маске. В глаза Путину Байден, — хотя вот он, Путин перед тобой, гигантский экран, — так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка «убийца» или испугался?» — отметила она в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1».
«Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача, уверен, реализуема. Напомню, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов.
Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет» — Путин.
Путин: «Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы, с ним связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем?
Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни лет. Поэтому мало только говорить о новых объёмах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. Отмечу, что Россия вносит, без преувеличения, колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год».
Путин: «Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20 процентов антропогенных выбросов. И каждая его тонна создаёт парниковый эффект в 25−28 раз больший, чем тонна СО2.
Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения».
«Убеждён, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране», — Путин.
Путин: «Глобальное развитие должно быть не просто «зелёным», но и устойчивым во всей полноте этого понятия. Причём для всех стран без исключения. А соответственно, тесно увязываться с продвижением вперёд по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами».
«Хочу подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем» — Путин.
Кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой эмпирической социологии и конфликтологии Института социальных наук Алтайского государственного университета Виктор Нагайцев отметил, что глава государства коснулся в своем послании важнейших вопросов.
«В целом послание президента в этом году получилось очень социальным, ориентированным на внутриполитические и социально-экономические проблемы: демография, семья, проблемы материнства и детства, образование, здравоохранение. Президент обозначил важные приоритеты в развитии образования.
Это подготовка современных высококвалифицированных кадров, создание мощной научно-технологической базы, укрупнение пространства просвещения и образования, в первую очередь вокруг крупных научных центров и кластеров. Предлагается строительство новых школ, выделение дополнительных школьных автобусов, доплаты учителям, осуществление серьезного капремонта.
Интересная инициатива — перезапуск работы общества «Знание» на современной цифровой платформе. Кроме того, в ближайшие два года планируется увеличение числа бюджетных мест (порядка 45 тысяч), прежде всего в региональных вузах. Мы видим, что идет поддержка образования в регионах. Чтобы молодежь не уезжала массово учиться в Москву, Санкт-Петербург, за границу, а имела возможность получить эти образовательные услуги непосредственно в Алтайском крае».