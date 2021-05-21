В украинском городе Харькове девушка раскритиковала марш вышиванок, сообщает 21 мая издание «Страна.ua», публикуя соответствующую видеозапись.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Слава Украине». Национализм

На видеозаписи запечатлен журналист, который спросил у двух девушек что они думают по поводу парада вышиванок, на что одна из них заявляет, что «это просто отвратительно».

«Я просто на самом деле хорошо знаю историю страны и знаю о том, что слоган «Слава Украине! Героям слава!» — это нацистский слоган… Здесь (на марше вышиванок — О. П.) идут люди, которые мало зарабатывают, потолок, наверное, тысяч шесть. Вместо того, чтобы сейчас пойти работать и восстанавливать экономику нашей страны, они ходят занимаются… [ерундой]», — сказала она.

Участников марша вышиванок она также назвала «необразованными людьми, которым нечего делать».

Заявление девушки обсудили в телеграм-канале правоведа, адвоката, публициста Татьяны Монтян (название телеграм-канала #МОНТЯН!). Многие согласились со словам девушки, подчеркнув, что в сегодняшней политической ситуации на Украине национальная рубаха вызывает некие «нездоровые ассоциации».

По словам Татьяны Монтян, прокомментировавшей видеозапись с участием девушки из Харькова, мнение девушки является мнением, с которым сейчас «нельзя не согласиться». Монтян также добавила, что до государственного переворота на Украине (так называемый «майдан») она с семьей «охотно посещала этнофестивали».

«Но после… кастрюлеголовые твари (участники массовых беспорядков на Украине в 2014 году — О. П.) испоганили саму идею, сделали нашу прекрасную вышиванку отличительным знаком государственного ворья и подстилок коллективного Запада», — написала она.

Gov.ua Вышиванки

«Кстати, да. Раньше вышиванка ассоциировалась с гоголевской Оксаной, теперь с какой-то нездоровой… [ерундой]», — отметила Анна.

«Скоро её заставят просить прощения», — добавил относительно девушки Jordan.

«У мой бабушки из Кировской области тоже были вышитые блузки и мужские косоворотки, и накидка на иконах была вышита. Это были не такие яркие вышивки, как украинские, но они были. И в Белоруссии украшали вышивкой одежду и белье постельное. Почему считается, что вышиванка исключительно украинская особенность?..» — задался вопросом Т П.

«После того как «кастрюли» (некоторые участники майдана 2014 года получили такое пренебрежительное название, так как на голову надевали кухонные кастрюли — О. П.) надели вышиванки, к этой национальной одежде сформировалось отвращение. Да и вышиванками большинство этих предметов гардероба не являются!» — отметил Олег.

«Да, привет из Харькова. Все эти шествия вышиванок, факелов и прочая показуха — проплаченные акции. Приезжие устраивают шоу», — добавил A A.

«Я сама люблю вышивать, есть вышиванки. Но вся эта тупая масса в вышиванках под рагульскими (рагуль — термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) лозунгами отбили охоту носить вышиванки. Хотя они у меня стильные, из натуральных материалов», — пишет «Натуся Натуся».

Андрей Карелин. За вышиванием

«Главное, чтобы девчонки потом не пострадали от этих дегенератов. Хотя подпишусь под каждым словом», — добавил А К.

«Я — харьковчанка, полностью с ней согласна. Хода (шествие — О. П.) бездельников», — написала Вита.

«Согласен с блондинкой, селючьё в очередной раз полную… [ерунду] напридумало и скачет (можно подумать, вышиванок у других народов нет). Сегодня Песков организовал прямой телемост с Илоном Маском для российских студентов, ох они его пытали. Вот где интересно было онлайн посмотреть», — добавил Max Maximus.

«Трудно не согласиться. Эти твари обесценили и испоганили все государственные символы и красивый, певучий украинский язык. Вытерли ноги о все национальные ценности», — отреагировала Аlla Alla.

«Как четко сказано. Я тоже вчера об этом думала, глядя на людей в вышиванках, но не могла сформулировать мысль. Почему-то именно майданутые участвовали в параде вышиванок, и мне просто не хотелось стоять с ними в одном ряду», — добавила Natalia.

«Девчуля качественно ответила… Но что-то мне подсказывает, что через пару дней будет слезно извиняться… Найдут же…» — написал «Просто прохожий».

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

«Не зря придумали выражение: «Одел вышиванку, значит проворовался». Короче, осквернили этногордость!!!» — пишет Эмине.

«С этой барышней не поспоришь. Я детей не одеваю в эту одежду, потому что её носят людоеды из ВР (Верховной рады — О. П.). Много причин, почему лично мне это не нравится… В другой ситуации, может, это и неплохо. Но 8 лет гражданской войны… Чему радоваться?» — спросил К С 36 .

«Этническая одежда и музыка всегда будут прекрасными, какие бы дурацкие ярлыки на них не вешали. Быстрее бы нацики убрали свои лапы от этнокультуры», — подытожила Alessandra D.

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»Обидно, что за последние 7 лет вышиванка стала преимущественно символом тех людей, которые называют себя «патриотами»… Людей, уничтожающих свою страну под крики «Слава Украине!». После государственного переворота вышиванка превратилась в символ воровства и бескультурья. Люди, которые с утра до ночи талдычат всем о своем патриотизме, на самом деле привели Украину к развалу, разрухе и тотальной нищете… Патриотизм — это… созидать на благо своей страны!» — написал 20 мая на своей странице в социальной сети Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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