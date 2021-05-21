Городской совет города Николаева (юг Украины) на заседании, которое состоялось 20 мая, не смог отменить региональный статус русского языка. Для принятия решения депутатам не хватило нескольких голосов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, а также зрители канала «Первый независимый». Многие из комментирующих позитивно оценили решение Николаевского горсовета.

«Да, если бы был закон: второй государственный язык русский! Я и моя семья не уехали бы из Украины. Очень люблю Украину… Но когда заставляют работать и учиться только на украинском… Я была на Украине в 1997—1998 годы, проблем не было вначале. Люди из уважения ко мне легко переходили на русский язык (работала в детской поликлинике в Броварах). Украинцы добрый, отзывчивы и благодарный народ. В последние годы началась повальная укранизация, мы уехали…» — написала Larisa I.

«Николай Янович (обращение к бывшему главе правительства Украины Азарову — О. П.), в своё время у вас (ПР — Партия регионов — О. П.) была возможность сделать русский язык вторым государственным. Я хорошо помню это время. Я негодовал, что трусливый [бывший президент Украины Виктор] Янукович вместо исполнения предвыборной программы начал играться в проевропейского президента. Показывать, что в 2004 году в нем ошиблись, а он вот такой весь европеец и курс его политики европейский. За это и поплатился. Вся украинская политика — это предательство», — отметил Виктор Б.

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

«Ура, может, скоро и не нужно будет репетитора по русскому ребенку искать. Бо зад… уже эти щенэвмерлыкы (термин, происходящий от первых слов украинского гимна «Ще нэ вмэрла…» — О. П.). Украинский язык я считаю вообще бесполезным. На нем толком не разговаривают, в мире его не знают. Только на Западной Украине. Материально-технического его нет вовсе! Над чертежами можно только помычать на мове…» — отметил Владимир Б.

«Человек, рождаясь, не выберет родителей, нацию, цвет кожи, родину. И никто не заставит забыть язык мамы с папой и своих детей обучать на родном языке. Браво! Правда и разум одержат победу над мракобесием», — написала Tamara B.

«Жаль, что Запорожье испугалось мнения националистов», — отметила Beh T.

«Николаев всегда говорил по-русски, от дня основания. Даже те, из сел (например, мой отец и тетка), переехав в город корабелов, учились говорить на русском!!! При СССР это было нормой! Сейчас английский, а где украинский? Может, есть словарь сопромата (сопротивления материалов — О. П.), теормеха (теоретической механики — О. П.), и других наук судостроения на украинском языке? Мидельшпангоут как будет? Середнiй (средний — О. П.) шпангоут?» — спросил Юрий Т.

Отметим, в свою очередь уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 20 мая на своей странице в социальной сети Facebook отреагировал на решение Николаевского городского совета.

Ilya Тарас Креминь

«Позор… депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования… Лучшая «слава» для таких избранников — обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления», — написал Креминь, добавив, что Николаев — это «украинский город».

В соответствии с документом, копию которого также опубликовал Креминь, 23 депутата Николаевского горсовета проголосовали за, семь — против, один воздержался и 15 вовсе не голосовали.

Публикацию языкового омбудсмена, направленную против депутатов Николаевского городского совета, обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Некоторые отметили, что то, что предложил Креминь (обнародование данных тех, кто голосовал против отмены закона), является нарушением закона.

«По-моему, он (Креминь — О. П.) чуть-чуть тупой. Избиратели голосовали вряд-ли за этих депутатов, так как мечтали, шо они отменят региональный язык», — написал Давид.

«Молодцы николаевцы! Пусть сам Креминь на мове хрюкает», — добавил один из читатетей.

«А почему те депутаты не подадут в суд на Креминя? Тем более что все знают, что значат термины обнародование фамилий и имён в Украине. Это значит, что пусть их закошмарят всякие макаки и шимпанзе, а они под угрозами начнут голосовать, как надо этому Креминю», — добавил Мамишев.

«Теперь точно на Украине дерусификация, но на украинском говорят не все. Интересно, как вы будете Донбасс «возвращать обратно себе», если там без украинского языка и украинской литературы, а у вас это есть, но нет русской литературы и русского языка? Или ждёте встречу Путина и Байдена, чтобы все изменилось?» — спросил Star Maker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Вот вам и свобода выбора…» — отметила Nataly M.

«Креминь, у нас в стране очень много настоящих проблем! Отвянь уже», — призвала Наталья М.

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Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал, чтобы политические партии лишали мандатов депутатов, которые нарушают действующее языковое законодательство (говорят на русском языке).