Киев, , 16:21 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень требует, чтобы политические партии лишали мандатов депутатов, которые нарушают действующее языковое законодательство.

С таким заявлением Кремень выступил сегодня, 23 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из заявления понятно, что уполномоченный имеет ввиду не депутатов Верховной рады, а в первую очередь — депутатов местных советов. По его словам, 21 апреля на заседании сессии городского совета Харькова секретарь совета, ряд депутатов и должностных лиц исполкома горсовета нарушали языковой закон, а именно — говорили на русском языке.

«Мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу… Местные депутаты нарушают языковое законодательство систематически», — отметил чиновник.

Также он имеет претензии к властей областного центра Николаев на юге Украины, где местный горсовет до сих пор не отметил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман выступал на русском языке, который он назвал «восточно-украинским», чтобы не попасть под языковые санкции.