У большинства российских регионов и прошлый, и нынешний год будут дефицитными. Это связано с тем, что бюджеты всех уровней понесли существенные потери из-за незапланированных расходов на здравоохранение и социальную поддержку. При этом эксперты оспаривают тот факт, что дефицит бюджетов должен восприниматься критично, и настаивают, что в новых условиях такая финансовая политика субъектов неизбежна.

Ушли в дефицит

Большинство субъектов приняли бюджеты на 2021 год, находясь в режиме жесткой экономии. В результате у большинства регионов в 2021 году бюджет сократится, причём у некоторых существенно. Так, расходную часть бюджета Татарии планируется сократить по сравнению с прошлым годом примерно на 30 млрд руб., Тюменской области — почти на 43 млрд. руб. Однако основные статьи расходов региональных бюджетов — это социальные обязательства и меры по преодолению коронавирусной эпидемии, а эти статьи расходов нужно будет сохранять обязательно. Аналогичная ситуация с доходами. Регионы не верят, что смогут собрать средств столько же или больше, чем в предыдущем году. Доходная часть бюджетов также сокращается. Самый большой дефицит бюджета у Тюменской области (-21,6%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (-28,5%).

Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков отмечает, что дефицит бюджета регионов — это следствие падения доходов и роста расходов.

Илья Гращенков

«Из-за кризиса упал основной источник заработка — налог на прибыль, снизились поступления от подоходного налога, налога на имущество. В итоге собственные доходы регионов упали очень сильно, хотя это падение удалось частично компенсировать за счет трансфертов из федерального центра. Сейчас создавать профицитный бюджет — значит инвестировать в проекты, которые не дадут отдачи в ближайшие два-три года, следовательно, все расходы стараются уложить в те траты, которые необходимы сейчас. К тому же дефицитникам помогает федеральный центр, тогда как с доноров — берут излишки. Богатые субъекты — Москва и нефтегазовые регионы — способны расплатиться по долгам. Проблема с бедными территориями, где в отсутствие дотаций из центра дефицит региональных бюджетов будет расти, и им придется и дальше залезать в долги. Вынужденные тратить заработанное на погашение долгов губернаторы будут сокращать расходы на строительство и развитие».

Действительно, одним из способов покрытия бюджетного дефицита становятся финансовые трансферты из Центра. В 2020 году объёмы помощи регионам со стороны федерального бюджета были довольно заметными. Так, Ставропольский край получил более 24 млрд руб., Крым — более 21 млрд, Башкирия — более 17 млрд руб. При этом помощь распределялась неравномерно — «нефтяные» регионы и Татарстан дотаций не получали. В 2021 году предполагается сокращение федеральных трансфертов. Прошлый год был сложным с эпидемиологической точки зрения, и регионы не смогли бы его пройти без финансовой помощи центра, чем и объясняются столь заметные денежные вливания. Впрочем, нельзя исключать, что планы денежной поддержки субъектов могут быть скорректированы в сторону увеличения и до конца текущего года.

20 лет без СССР Борьба с дефицитом

Развитие в кредит

Сокращение доходной части бюджетов вынуждает регионы занимать средства. Центр предпочитает давать субъектам деньги через федеральные транши и бюджетные кредиты, потому что это позволит регионам сохранять финансирование наиболее важных социальных и инфраструктурных проектов. Попытки держать субъекты «на голодном пайке» могут привести к деградации социальной сферы и росту недовольства центром на местах. Но при этом острой остаётся проблема контроля за расходованием средств.

Политолог Алина Жестовская отмечает, что «жизнь в кредит — это своеобразное правило хорошего тона для современных россиян и, соответственно, российских регионов».

«Потому что, во-первых, у нас «кто везет, того и запрягают». И если в каком-то субъекте образуются «сливки», то остальные, руководствуясь понятиями о федеративной справедливости и «болезненном коммунизме», тут же предложат «зажиточным княжествам» проявить сознательность и поделиться с сирыми да убогими. И поскольку у нас все вроде как равны, и все одинаково важны, то нельзя, например, взять и на уровне Кремля заявить — тюменская матрешка и Татарстан у нас будут ездить по ровным освещенным дорогам, лечиться в больницах с санузлами в каждой палате, потому что они много работают и много зарабатывают. Опять же с расположением повезло — прямо на нефтяных скважинах. А вот Курган будет сидеть в луже. Почему? Потому что ничего, кроме илизаровского центра, там нет, делать там нечего и вообще лучше бы собирали «узелочки» и шли в сторону Уральских гор в поисках более удачной географической местности.

Ken Teegardin Дефицит

Соответственно, дабы соблюдать нормы приличия и не попадать под раскулачивание закредитованными и нуждающимися должны быть абсолютно все. Вот и вышеназванные регионы-доноры с каждым годом всё скромнее и скромнее в показателях. И те, кто вчера был готов давать, сегодня уже сами протягивают руки.