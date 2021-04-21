Москва, , 13:11 — REGNUM Регионам России с высоким уровнем коммерческой задолженности необходимо помочь погасить кредиты. Об этом сегодня, 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Весь объём коммерческой задолженности регионов, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года», — сказал глава государства.

Также российский лидер предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам РФ в 2020 году на ликвидацию пандемии коронавирусной инфекции. Путин напомнил, что срок их погашения истекает уже через два месяца — 1 июля.

«Предлагаю их также пролонгировать до 2029 года», — заявил президент РФ.