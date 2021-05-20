Во многих крупных городах Украины зарплаты приближаются к заработкам украинских трудовых мигрантов в Польше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Люди оживленно отреагировали на слова Зеленского, подчеркнув, что ничего общего с реальностью заявление украинского президента не имеет.

«Где наш гарант видел у нас такие зарплаты?! Поправиться нужно: «мои и моих клоунов всех рангов» — а народ не в счёт. Тут хоть бы на воду хватало после коммуналки его!!!» — написала Тина Тина.

«Да, конечно, и пенсии у нас, как в Польше. Спуститесь к людям, панэ прэзыдэнт!» — призвал Виктор З.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Я знаю, что в одном селе пенсии получают от 100 000 грн. и больше, это село называется Конча-Заспа (элитный посёлок под Киевом, где на государственных дачах живёт огромное количество бывших топ-чиновников Украины)!..» — иронизирует Евгений Б.

«Не, ну если разве что его зарплату, плюс зарплату уборщицы взять и разделить на двоих человек, то да — средняя зарплата прям даже лучше, чем в Польше», — добавила Ирина Д.

«Понятно, что он живет не в Украине, а в параллельном мире!!! Хотя если прибавить зарплату [бывшего главы «Нафтогаза Украины» Андрея] Коболева и зарплату воспитателя детского сада, то средняя — вполне!!! Один получает миллион грн, другая — 5000 тыс грн. Зачем так брехать???» — спрашивает Доминика И.

Камиль Писсарро. Крестьяне, собирающие травы. 1886

«А пенсии, как в Америке! Только он не назвал, кому так хорошо стало жить в Украине! Наверное, как всегда, депутатам и чиновникам! Слава Богу, бедность побороли и стали жить за чертой бедности!» — написала Ирина Ш.

«Да!!! Прежняя власть лгала красивее, более изощренно, я бы сказал, со знанием дела. Вот что такое опыт», — отметил Владимир Б.

«Он что с дуба там рухнул?.. Что он несёт? 2 тыс. (около 5380 рублей — М.Р.) пенсии у людей и минималка 4—5 тыс. (10 800—13 400 рублей — М.Р.) Издевается над людьми…» — добавила Светлана Николаевна.

«И клубника у нас тоже раньше начала зреть. Видать, к польской приближается. Вы тоже заметили???» — иронизирует Людмила Ф.

«Он продолжает смешить людей. Да скажите же ему уже кто-нибудь, что у него уже должность другая…» — призвал Семён Ф.

«Кто ему сценарий пишет? Это ж трындец какой то…» — отреагировала Ирина Н.

«В какой Украине он живёт? Может в параллельной вселенной…» — предположила Евгения О.

«Так зачем тогда украинцы, бросив семьи, в Польшу едут, если дома зарплата «такая же?» — спросила Люда Д.

Фердинанд Ходлер. Безработный (фрагмент). 1891

«А что тогда наши люди делают в Польше? Или им просто нравится жить в ужасных условиях несколько месяцев, чтобы привезти домой пару тысяч зеленых?» — спросил Анатоль К.

«Зеленский видит то, что не видят украинцы. Украинский народ, наверное, и слепой, и глухой, и немой. Как-то так получается», — отметила Елена Г.

«Очень жаль, что он не знает, какая зарплата у простых людей», — подытожила Лариса С.

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Напомним, 20 мая во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в элитных посёлках под Киевом на государственных дачах живёт огромное количество бывших топ-чиновников Украины. Все эти люди, по его словам, должны, уехать. Он также пообещал не заселять освободившуюся жилплощадь представителями своего окружения.