Киев, 20 мая 2021, 14:16 — REGNUM Во многих крупных городах Украины зарплаты приближаются к заработкам украинских трудовых мигрантов в Польше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.
Он отметил, что аренда жилья и коммунальные услуги в Польше гораздо дороже, чем на Украине.
Напомним, по оценкам журналистов издания Gazeta Wyborcza, в 2021 году в Польшу может переехать около 150 тыс. граждан Украины.
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