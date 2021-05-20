Киев, , 14:16 — REGNUM Во многих крупных городах Украины зарплаты приближаются к заработкам украинских трудовых мигрантов в Польше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

«Если вы сравните среднюю зарплату в Польше… для наших украинцев, и сравните её со средней заработной платой сегодня уже во многих городах Украины, она очень сильно приближается», — сказал Зеленский.

Он отметил, что аренда жилья и коммунальные услуги в Польше гораздо дороже, чем на Украине.

Напомним, по оценкам журналистов издания Gazeta Wyborcza, в 2021 году в Польшу может переехать около 150 тыс. граждан Украины.

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