Телеканалу «Перший незалежний» («Первый независимый»), созданному на базе трёх запрещенных на Украине телеканалов (NewsOne, Zik и «112 Украина)», отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского (состоится сегодня, 20 мая). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на сотрудников телеканала. Уточняется, что журналисты подавали шесть разных аккредитаций, и по всем им было отказано.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Занавес

Читайте также: «Оправдываться будет? Так уже поздно». Зеленский проведет пресс-конференцию

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Перший незалежний» («Первый независимый»), а также «Леся из Страны». Многие отметили, что это было предсказуемо, так как Владимир Зеленский боится «неудобных» вопросов.

«Журналистам [Анатолия] Шария тоже отказали», — написал Константин П.

«Никто и не сомневался», — добавил Д Г.

«Для них мы не люди», — пишет Евгений М.

«Двойные стандарты. А рассказывать будет о демократии, красиво расскажет. Тьфу, даже смотреть и тратить время жалко…» — отметил Dober.

President.gov.ua Владимир Зеленский проводит конференцию

«Наполеон недоделанный!!!» — отреагировал Андрей, вероятно, напоминая о роли Наполеона, которую ранее исполнил Владимир Зеленский в фильме «Ржевский против Наполеона».

«Потому, что власть боится этих каналов, т. к. боится неудобных для них вопросов», — пояснила Ольга К.

«Да на*ер нужна его брехливая конференция!.. Всё равно будет отвечать на заготовленные вопросы и без оппозиционных журналистов она интересна лишь самим слугам (депутатам фракции «Слуга народа». — М. Р.)», — отметил Николай К.

«Да нафиг он нужен! Тот президент! Опять будет бред молоть! Да, кстати, квартиру в Крыму уже продал?» — спросил 19zenit85.

«Кому это тело интересно?» — спрашивает Narа.

«Он уже как один год назад сказал, что эти люди ему (уже) неинтересны… И удивляться не надо!!! Вова меняться не собирается и не будет… Выборы прошли. Мы приговор получили, идём и работаем или?.. Он даже вопросов боится — какое ничтожество… Мужик 43 лет, имеющий жену и двоих детей…» — добавил Григорий М.

«Политические фальшивомонетчики!!!» — отметил boris57.

«Он боится правды!» — добавила Елена С.

«Боится неудобных вопросов!!!» — пишет Ольга.

«Когда-нибудь тёплая ванная превратится для него в кипяток. И в этом будет виноват только он сам», — написала TatianaViktoria.

«Все говорят про какую-то ванну, а я не верю. Мне кажется, он все прекрасно знает, ну, не может он не смотреть/читать новости, не интересоваться мнением людей и т. д. это нереально. Особенно как медийная личность…» — ответила Kateryna на реплику TatianaViktoria.

«Какое же оно с*ыкливое, долго бегать от народа ещё будет?..» — спросил Oleg.

«Муму очень нервничает от «не тех» вопросов и быстро теряется. Зачем ему там неожиданности? Он же для нас старается, чтобы все было гладко», — иронизирует Фунтик.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«И Дианы Панченко (украинская журналистка, ведущая телеканала NewsOne. — М. Р.) не будет, чтобы вопрос задать! А будут «журналисты» с «Україна-24» и «1+1» с вопросами типа, какое ваше самое любимое блюдо…» — отметил Slavik.

«Кстати, кто бы и что бы ни говорил про Путина, но он на своих прессухах, собирая по 400−500 журналистов точно не боится никаких вопросов, даже провокационных от упоротых журналюг. При этом опирается на аргументы и факты. Страшно даже представить себе нашего трусливого клоуна в этой роли. К сожалению, нам это не грозит. Ключевое слово НИКОГДА!!!» — написал Aleksandr.

«Кто бы и что бы ни говорил. Хм, а самим думать не модно?» — спросила у Aleksandrа Наталья.

«Путин — сильный президент!!! Но вашу иронию/сарказм я оценил!!!» — ответил Aleksandr Наталье.

Читайте также: Названо место проведения итоговой пресс-конференции Зеленского

Напомним, ранее в пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам двух лет пребывания на посту состоится на территории завода «Антонов» и продлится около 2,5 часа.