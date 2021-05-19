Киев, , 11:49 — REGNUM Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам двух лет пребывания на посту состоится на территории завода «Антонов». Об этом сообщила 19 мая пресс-служба офиса президента Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в комментарии изданию «Бабель», что пресс-конференция продлится примерно 2,5 часа. Модератором встречи Зеленского с журналистами будет глава Директората по вопросам информационной политики офиса президента Ирина Победоносцева.

Подоляк добавил, что на пресс-конференцию постараются аккредитовать максимальное количество журналистов, учитывая ограничения, связанные с пандемией SARS-CoV-2.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что в ходе пресс-конференции президент Украины намерен подвести итоги первых двух лет пребывания на посту и обсудить ключевые решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года.

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