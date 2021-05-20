Заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придётся дать свои ответы, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 19 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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»Это незаконно! Конституция России запрещает принудительную вакцинацию и опыты на населении. Более того, Нюрнбергский кодекс 1947 года, судивший фашистов, запретил всем странам проводить принудительные опыты на населении», — пишет Олег В.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что у кого-то появилась даже мысль об обязательной вакцинации в России. Люди убеждены, что такая инициатива противоречит законодательству Российской Федерации, а также международным конвенциям.

«Что? Народ стадо овец, что ли, чтобы принудительно его вакцинировать?! Совсем уже там! Больше проблем нет, наверное?» — задаётся вопросом Елена Д.

Некоторые комментаторы обеспокоились тем, что принудительная вакцинация может привести к множеству трагических случаев, когда вакцина была противопоказана человеку, но его в этот момент никто не спрашивал.

«Он, что, не понимает, что вакцина многим людям может попросту быть противопоказана? А если кто-то переболел, то ему в принудительном порядке нужно идти и проверяться на антитела? Да и к тому же вакцина действует не бесконечно. Что теперь, каждые полгода нужно будет в обязательном порядке вакцинироваться?» — возмущается Антон Т.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

Часть людей пришла к выводу, что естественные антитела, выработанные за счёт успешного перенесения болезни, куда более эффективны, нежели появившиеся в результате вакцинации.

«Если я переболел, да у меня антител больше, чем может ваша вакцина выдать. Так что в обязательном порядке вакцинируйте свои семьи чиновничьи, а людей оставьте уже в покое. Народ сам решит, что ему делать и как ему следует жить», — указал Илья А.

Ряд пользователей считает, что Медведеву не стоит решать вопросы в данной сфере, потому что его компетенции не хватает для вынесения подобных судьбоносных решений.

«Кто-то вообще принимает его всерьез? Как я понимаю, ему доверили руководить правительством, он не справился, и его сняли. А сейчас почему он что-то там допускает? Он кто сейчас?» — задаётся вопросом Иван Л.

Нашлись и те, которые указали на право каждого человека делать со своим организмом то, что желает только он.

«Это что за принудиловках? Моё здоровье! Я сама им как-нибудь распоряжусь. Вот вам и добровольная вакцинация!» — написала Вера Б.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в «Геликон-опера», Москва

Напомним, 19 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придётся дать свои ответы.