Украина осуждает «преследование» белорусскими властями журналистов издания Tut. by и блокировку средства массовой информации, написал 19 мая в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ТВ

«Осуждаем блокировку властями Белоруссии независимого белорусского медиаресурса Tut. by и преследование его журналистов… Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова», — написал Николенко.

Отметим, 18 мая министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсам портала tut.bу.

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Заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также читатели издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие напомнили о том, что на Украине были закрыты три оппозиционных телеканала.

«Я так понимаю, наши с Беларусью вообще вдрызг ра*осраться решили?» — спросил Константин П.

«Ой! А шо там с ZIK? NewsOne?» — спросил Yakut Nomad.

«После слов «МИД Украины осудил блокирование» уже не мог дочитать от слёз смеха» — отметил Денис.

«Надеюсь, МИД Беларуси даст достойный ответ нашему папству, как недавно американским хозяевам жизни», — пишет Серж Ч.

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«На себя в зеркало смотрели?» — спросила Людмила П.

«Ну все правильно! Двойные стандарты везде или мы тут уникальны?!» — спросил Кирилл.

«На самом деле есть важный вопрос: успеет ли «умная» молодежь Беларуси разрушить страну до того, как иллюзия хорошей западной жизни рухнет, или нет? Раньше я думал, что успеет, а теперь, что нет… Понятно, что везде двойные стандарты, но как-то нечестно, что одних зовут свободными демократами, а других диктаторами», — добавил Пётр К.

«А у нас что? Отключили ТВ-каналы, без доказательств, кстати, которых нет до сих пор. Просто захотелось. Твари, еще белорусов учат демократии. Тупократичные наши зелебобики», — отметил Сергей С.

«Клоуны чубатые. А не осудили закрытие своих трех каналов?» — спросил Oleg B.

«Тоже ржу. Хоть плюй в глаза, скажут Божья роса. Осудили они… Осуждальщики», — добавил Александр К.

«Что осуждать-то, с вашего же маразма пример берет», — пишет Сергей Ш.

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«Когда МИД страны, где телеканалы блокируют не только по личному решению президента вообще без суда, но и просто по звонку из СБУ, осуждает нападки на свободу слова где-либо ещё, это выглядит смешно и глупо. Потому что «и эти люди запрещают нам ковыряться в носу». Но и мы выглядели бы не менее смешно, осуждая репрессии в Украине и одобряя такие же репрессии, когда это «кого надо» репрессии. И не надо писать, что, мол, а ну западные грантоеды вот запросто именно так и говорят. Да, говорят. И за это мы их считаем не очень хорошими людьми. Но мы-то с вами не такие?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Юрий Ткачев.

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Напомним, 18 мая Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса республики («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»).